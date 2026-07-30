MCB में सरस्वती साइकिल योजना में लापरवाही, बारिश के बीच खुले में पड़ी कई साइकिलें, अधिकारी ने बताई वजह
खडगांव पीएम श्री एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर का मामला, खंड शिक्षा अधिकारी बोले- कुछ साइकिलें पिछलें सत्र की हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 8:40 PM IST
एमसीबी: जिले में सरस्वती साइकिल योजना की साइकिलें खुले आसमान के नीचे बारिश, कीचड़ और नमी में पड़ी-पड़ी खराब हो रही हैं. बदहाल तस्वीर सामने आने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ये साइकिलें पिछले सत्र की हैं जिनमें कुछ खराबी थी.
क्या है मामला?
मामला जिले के खडगांव पीएम श्री एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर का हैं. यहां करीब 50 साइकिलें खुले मैदान में पड़ी दिखाई दीं. लगातार हो रही बारिश के कारण साइकिलों के हैंडल, चेन, रिम और अन्य लोहे के हिस्सों पर जंग लगना शुरू हो गया है. कीचड़ और पानी के बीच पड़ी इन साइकिलों को सुरक्षित रखने के लिए न तो किसी गोदाम का इंतजाम किया गया और न ही किसी तरह का तिरपाल या शेड लगाया गया. हैरानी की बात यह है कि इन्हीं साइकिलों के ऊपर अन्य सामान भी रख दिया गया है.
अधिकारियों ने क्या कहा?
खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि परिसर में रखी साइकिलें पिछले सत्र की हैं और नए शैक्षणिक सत्र की लगभग 700 नई साइकिलें भी पहुंच चुकी हैं, जिन्हें फिलहाल बाहर ही रखा गया है. उनका दावा है कि जिन साइकिलों में जंग या अन्य खराबी आई है, उनकी मरम्मत कराकर छात्राओं को वितरित किया जाएगा. लेकिन विभाग की इस दलील से भी कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं.
कुछ अव्यवस्था के कारण उसे बाहर रखा गया था. अभी जितनी साइकिलें आई हैं उनकी संख्या के मुताबिक अंदर रखने का इंतजाम नहीं है और समय पर ना बांटने का यही कारण है कि अभी भी एडमिशन चल रहा है और पूरे बच्चे नहीं आ पाए हैं- रामा निवास मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी
यह मामला केवल साइकिलों के खराब होने का नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी बड़ा सवाल है. एक ओर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं.