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सरस्वती साइकिल योजना, रायपुर जिले में क्या है हाल, जानिए

सरस्वती साइकिल योजना ( ETV Bharat )

जिला शिक्षा अधिकारी एमजी सतीश कुमार ने बताया कि रायपुर जिले में 215 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं.रायपुर जिले में इस योजना के तहत 9 हजार 129 छात्राओं को साइकिल दी जानी है. अबतक विभाग की तरफ से लगभग 4500 छात्राओं को साइकिल दी जा चुकी है. बाकी साइकिलों की फिटिंग का काम किया जा रहा है और संबंधित विद्यालयों को भेजा जा रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एसटी-एससी और बीपीएल की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल दी जाती है. रायपुर जिले में करीब 50 फीसदी साइकिलें बांटी जा चुकी हैं.

8 जगह पर डंपिंग यार्ड

रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी एमजी सतीश कुमार के मुताबिक रायपुर जिले के 4 ब्लॉक में 8 जगहों पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जहां पर साइकिल के पार्ट्स की फिटिंग काम हो रहा है. साइकिल फिटिंग होने के बाद संबंधित स्कूलों को साइकिल दी जा रही है. जिसके बाद स्कूल में छात्राओं को जनप्रतिनिधियों के जरिए साइकिल दी जाती है.

सरस्वती साइकिल योजना (ETV Bharat)

वहीं खुले आसमान के नीचे साइकिल या फिर उसके पार्ट्स रखे होने के सवाल पर रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि साइकिल के पार्ट्स को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है. कारीगरों के द्वारा हर दिन 100 से 200 साइकिल फिटिंग का काम डंपिंग यार्ड में किया जाता है. बारिश या खुले आसमान के नीचे साइकिल रखे होने से साइकिल या साइकिल के पार्ट्स खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

साइकिल फिटिंग होते ही वह अपने निर्धारित स्थान पर चली जाती है. जिले के पूरे 9129 छात्राओं के लिए साइकिल आ चुकी है. जुलाई के अंत तक सभी साइकिलों का वितरण संबंधित स्कूलों को कर दिया जाएगा.

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

धरसीवां ब्लॉक

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माना बस्ती: 825 साइकिल

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोवा: 1563 साइकिल

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसतरई: 1351 साइकिल

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

आरंग ब्लॉक

अरुंधति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरंग: 894 साइकिल

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसरंगी: 938 साइकिल

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

तिल्दा ब्लॉक

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलदारसिवनी: 724 साइकिल

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीएनबी नेवरा तिल्दा: 1014 साइकिल

बीपीएल वर्ग की छात्राओं के लिए योजना (ETV Bharat)

अभनपुर ब्लॉक