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सरस्वती साइकिल योजना: राजनांदगांव की 6100 बेटियों को मिलेगी साइकिल, स्पेस लैब और प्लेनिटोरियम का शुभारंभ

राजनांदगांव: शनिवार को जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया. आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह शामिल हुए. इस मौके पर रमन सिंह ने पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम विद्यालय में स्पेस एजुकेशन लैब और प्लैनेटेरियम का शुभारंभ किया. रमन सिंह ने नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल वितरित कर मिठाई खिलाकर उनका विद्यालय प्रवेश कराया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बख्शी स्कूल में इसी सत्र से अंग्रेजी माध्यम में कॉमर्स विषय शुरू करने और परिसर में स्थायी डोम निर्माण की घोषणा की.



सरस्वती साइकिल योजना

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिले में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 6100 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी, जबकि समारोह में 120 छात्राओं को साइकिलें दी गईं. रमन सिंह ने कहा कि पहली से आठवीं तक के 82,358 विद्यार्थियों को नि:शुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तकें तथा नौवीं और दसवीं के 23,275 विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं.