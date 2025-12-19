ETV Bharat / state

रिज पर 'मंडी की धाम' ने मारी बाजी, सरस मेले में इस बार सैलानियों पर चढ़ा 'पहाड़ी संस्कृति' का खुमार

शिमला के रिज मैदान पर इस बार सरस मेले में पहाड़ी जायके का जादू छाया हुआ है.

SHIMLA SARAS MELA
शिमला सरस मेला 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 4:53 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान इन दिनों केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि 'समृद्ध हिमाचल' का जीता-जागता स्वरूप बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) द्वारा आयोजित 'सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025' अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. 11 दिसंबर से शुरू हुआ यह उत्सव 20 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है. जैसे-जैसे मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, रिज पर भीड़ और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है.

रिज पर लोगों को भाया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा इस बार लोगों को क्या आया पसंद ?

इस बार मेले में पहाड़ी जायका छाया हुआ है. इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 'फूड कार्निवल' रहा है. रिज के पदमदेव कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, वह है पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू.

पहाड़ी जायके का जादू
  • मंडी और चंबा की मशहूर धाम: इस बार मेले में मंडी की पारंपरिक धाम और चंबा की धाम ने विशेष सुर्खियां बटोरी हैं. सेपु बड़ी, कद्दू का खट्टा और झोल (कढ़ी) का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. मंडी के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से तांबे के बर्तनों में जिसे बलटोई कहा जाता है यह भोजन तैयार किया है, जो शुद्धता और स्वाद का बेजोड़ संगम है. धाम के साथ-साथ कचौरी और भल्ले भी लोगों को बहुत पसंद आए. इसके अलावा चंबा की अगर बात की जाए तो चंबा के राजमा ने लोगों का दिल जीत लिया जो स्पेशल दही और घी में बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को मंडी की धाम पसंद आई.
SHIMLA SARAS MELA
सरस मेले में छाया पहाड़ी स्वाद (ETV Bharat)

मंडयाली धाम में परोसे जाने वाले हर व्यंजन की अपनी अलग पहचान है. इसमें

  1. बदाने का मीठा (बूंदी मीठा) मिठास घोलता है.
  2. सेपू बड़ी पारंपरिक स्वाद का अहसास कराती है.
  3. कद्दू का खट्टा और कोहल (कोल) का खट्टा स्वाद में हल्की खटास जोड़ते हैं.
  4. उरद की दाल, राजमा का दम और दाल कढ़ी भोजन को पोषण से भरपूर बनाते हैं.
  • कांगड़ा और बिलासपुर का स्वाद: मंडी के साथ-साथ कांगड़ी धाम और बिलासपुरी धाम के स्टॉल पर भी भारी भीड़ इस बार देखने को मिली. कांगड़ी धाम का स्टॉल लगाने वाले मंजू और रेनू ने बताया कि इसमें मदरा, काली दाल, राजमा, खट्टा, मिठी बूंदी और चावल प्रमुख रूप से परोसे जाते हैं. कांगड़ा धाम की खासियत यह है कि इसमें मसालों का संतुलित प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वाद हल्का, सुपाच्य और सेहतमंद रहता है.
  • पारंपरिक स्नैक्स: कुल्लू की पहचान माने जाने वाले गरमा-गरम सिड्डू, जिन्हें देशी घी के साथ परोसा जाता है, सर्द मौसम में खास तौर पर लोगों को खूब भा रहे हैं. भाप से पकाए जाने वाले ये सिड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि ठंड में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट भी देते हैं. इस बार सिड्डू को भी लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला. इतना ही नहीं कुछ लोग तो रोज यहां सिड्डू खाने के लिए आते थे. वहीं, चंबा का तीखा और खुशबूदार चुख अपने खास मसालों और तीखे स्वाद के कारण सिड्डू के साथ लोगों की पहली पसंद बन गया है. सिड्डू और चुख का यह पारंपरिक मेल सैलानियों को हिमाचल के असली देसी स्वाद से रूबरू करा रहा है.
  • शिमला और सिरमौर की रसोई से निकले पाटांडे और लुश्के भी मेले में खूब पसंद किए जा रहे हैं. तवे पर धीमी आंच में तैयार होने वाले ये व्यंजन सादगी के साथ पारंपरिक स्वाद का बेहतरीन उदाहरण हैं. ठंड के इस मौसम में मक्की की रोटी और सरसों का साग मेले के सबसे ज्यादा बिकने वाले व्यंजनों में शामिल हैं. देसी घी और मक्खन के साथ परोसा जाने वाला यह संयोजन सैलानियों और स्थानीय लोगों को बार-बार अपनी ओर खींच रहा है और हिमाचल के पहाड़ी स्वाद को खास बना रहा है.
हैंडलूम और हस्तशिल्प: किन्नौर से लाहौल तक का हुनर

मेले में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि हिमाचल की सदियों पुरानी बुनाई और शिल्प कला का भी भव्य प्रदर्शन किया गया है.

  • किन्नौरी और कुल्लवी स्टॉल: किन्नौर से आए विशेष स्टॉल पर किन्नौरी शॉल और पट्टियां आकर्षण का केंद्र हैं. इनके बारीक ज्यामितीय डिजाइन और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल सैलानियों को खूब भा रहा है. वहीं, कुल्लू की टोपियां और मफलर की भी जबरदस्त डिमांड है.
  • लाहौली पुल्ला और ऊनी उत्पाद: कड़ाके की ठंड को देखते हुए लाहौल-स्पीति के स्टॉल पर मिलने वाले 'पुल्ला' (घास और ऊन से बने पारंपरिक जूते) और हाथ से बुने हुए ऊनी जुराबों व दस्तानों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है.
  • चंबा और कांगड़ा की कला: चंबा का विश्वप्रसिद्ध चंबा रूमाल, कांगड़ा की लघु चित्रकला (Miniature Painting) और मंडी की कलम जैसी कलाकृतियों को देखने और खरीदने के लिए कला प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इसके अलावा लकड़ी के नक्काशीदार छोटे मंदिर और सजावटी सामान भी खूब बिक रहे हैं.
महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण

यह मेला केवल व्यापार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन 44,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मेहनत का नतीजा है, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं. प्रदेश के सभी 12 जिलों की लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं यहां न सिर्फ सामान बेच रही हैं, बल्कि अपने 'ब्रांड' को प्रमोट कर रही हैं.

SHIMLA SARAS MELA
सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025 (ETV Bharat)

'आत्मविश्वास देता है ये मंच'

कुल्लू के निरमंड की रहने वाली रीता ठाकुर और अन्य महिलाओं का कहना है कि यह मंच उन्हें आत्मविश्वास देता है. पहले जो महिलाएं घर की दहलीज तक सीमित थीं, आज वे हजारों का कारोबार कर रही हैं और ग्राहकों के फीडबैक से अपने उत्पादों में सुधार कर रही हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर पुनीत शर्मा ने मेले की सफलता और इसके पीछे के विजन पर विस्तार से बात की.

"इस बार का सरस मेला उम्मीदों से कहीं अधिक सफल रहा है. हमने ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है जहां बिचौलियों (Middlemen) की कोई भूमिका नहीं है. उत्पाद सीधा बनाने वाले से ग्राहक तक पहुंच रहा है. हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इस बार हमने डिजिटल पेमेंट और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है. अंतिम दिनों में बिक्री का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो दर्शाता है कि लोग अब आर्गेनिक और स्थानीय उत्पादों को अधिक महत्व दे रहे हैं." - पुनीत शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

2024 का रिकॉर्ड और इस बार की उम्मीद

मेले के आर्थिक पहलू की बात करें तो सरस मेले ने हर साल अपनी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

2024 का प्रदर्शन: पिछले साल यानी 2024 में 10 दिवसीय सरस मेले के दौरान कुल 1.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस मुनाफे ने प्रदेश सरकार और आजीविका मिशन को इस साल और बड़े स्तर पर आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस साल (2025) में शुरुआती रुझान बताते हैं कि मेला पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर सकता है. अकेले फूड स्टॉल्स ने शुरुआती 4 दिनों में ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था. अब जबकि मेला अपने अंतिम दिनों में है तो पर्यटकों की संख्या भी दोगुनी हो गई है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है.

अन्य राज्यों की भागीदारी

हिमाचल के अलावा राजस्थान की मोजरी, उत्तर प्रदेश का टेराकोटा कार्य, हरियाणा की हस्तशिल्प वस्तुएं और जम्मू-कश्मीर के केसर व ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल भी इस मेले में विविधता का रंग भर रहे हैं. यह "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है.

सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025 (ETV Bharat)

ग्रामीण उद्यम और शहरी बाजार के बीच का सेतु

शिमला के रिज पर चल रहा यह 'सरस मेला' ग्रामीण उद्यम और शहरी बाजार के बीच का सेतु बन गया है. 20 दिसंबर को इसका समापन होगा, लेकिन यह मेला उन हजारों महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाएगा, जिन्होंने अपने हुनर से रिज की फिजाओं में अपनी पहचान दर्ज कराई है. अगर आपने अभी तक यहां का दौरा नहीं किया है, तो अंतिम दिनों के इस उत्सव और जायके का आनंद लेने का यह आखिरी मौका है.

ये भी पढ़ें: शिमला विंटर कार्निवल में इस बार रिज के टैंक पर नहीं बनेगा स्टेज, इस वजह से लिया गया फैसला

ये भी पढ़ें: कांगड़ा वैली कार्निवल से रंगेगा धर्मशाला, पंजाब-हिमाचल से लेकर बॉलीवुड के कलाकार मचाएंगे धमाल

Last Updated : December 19, 2025 at 4:53 PM IST

TAGGED:

SARAS MELA AND FOOD CARNIVAL 2025
सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025
MANDI AND CHAMBA DHAM IN SARAS MELA
SHIMLA FOOD CARNIVAL 2025
SHIMLA SARAS MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.