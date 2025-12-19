ETV Bharat / state

रिज पर 'मंडी की धाम' ने मारी बाजी, सरस मेले में इस बार सैलानियों पर चढ़ा 'पहाड़ी संस्कृति' का खुमार

इस बार मेले में पहाड़ी जायका छाया हुआ है. इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 'फूड कार्निवल' रहा है. रिज के पदमदेव कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, वह है पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान इन दिनों केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि 'समृद्ध हिमाचल' का जीता-जागता स्वरूप बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) द्वारा आयोजित 'सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025' अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. 11 दिसंबर से शुरू हुआ यह उत्सव 20 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है. जैसे-जैसे मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, रिज पर भीड़ और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है.

मंडयाली धाम में परोसे जाने वाले हर व्यंजन की अपनी अलग पहचान है. इसमें

बदाने का मीठा (बूंदी मीठा) मिठास घोलता है. सेपू बड़ी पारंपरिक स्वाद का अहसास कराती है. कद्दू का खट्टा और कोहल (कोल) का खट्टा स्वाद में हल्की खटास जोड़ते हैं. उरद की दाल, राजमा का दम और दाल कढ़ी भोजन को पोषण से भरपूर बनाते हैं.

कांगड़ा और बिलासपुर का स्वाद: मंडी के साथ-साथ कांगड़ी धाम और बिलासपुरी धाम के स्टॉल पर भी भारी भीड़ इस बार देखने को मिली. कांगड़ी धाम का स्टॉल लगाने वाले मंजू और रेनू ने बताया कि इसमें मदरा, काली दाल, राजमा, खट्टा, मिठी बूंदी और चावल प्रमुख रूप से परोसे जाते हैं. कांगड़ा धाम की खासियत यह है कि इसमें मसालों का संतुलित प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वाद हल्का, सुपाच्य और सेहतमंद रहता है.

हैंडलूम और हस्तशिल्प: किन्नौर से लाहौल तक का हुनर

मेले में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि हिमाचल की सदियों पुरानी बुनाई और शिल्प कला का भी भव्य प्रदर्शन किया गया है.

किन्नौरी और कुल्लवी स्टॉल: किन्नौर से आए विशेष स्टॉल पर किन्नौरी शॉल और पट्टियां आकर्षण का केंद्र हैं. इनके बारीक ज्यामितीय डिजाइन और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल सैलानियों को खूब भा रहा है. वहीं, कुल्लू की टोपियां और मफलर की भी जबरदस्त डिमांड है.

महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण

यह मेला केवल व्यापार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन 44,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मेहनत का नतीजा है, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं. प्रदेश के सभी 12 जिलों की लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं यहां न सिर्फ सामान बेच रही हैं, बल्कि अपने 'ब्रांड' को प्रमोट कर रही हैं.

सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025 (ETV Bharat)

'आत्मविश्वास देता है ये मंच'

कुल्लू के निरमंड की रहने वाली रीता ठाकुर और अन्य महिलाओं का कहना है कि यह मंच उन्हें आत्मविश्वास देता है. पहले जो महिलाएं घर की दहलीज तक सीमित थीं, आज वे हजारों का कारोबार कर रही हैं और ग्राहकों के फीडबैक से अपने उत्पादों में सुधार कर रही हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर पुनीत शर्मा ने मेले की सफलता और इसके पीछे के विजन पर विस्तार से बात की.

"इस बार का सरस मेला उम्मीदों से कहीं अधिक सफल रहा है. हमने ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है जहां बिचौलियों (Middlemen) की कोई भूमिका नहीं है. उत्पाद सीधा बनाने वाले से ग्राहक तक पहुंच रहा है. हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इस बार हमने डिजिटल पेमेंट और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है. अंतिम दिनों में बिक्री का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो दर्शाता है कि लोग अब आर्गेनिक और स्थानीय उत्पादों को अधिक महत्व दे रहे हैं." - पुनीत शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

2024 का रिकॉर्ड और इस बार की उम्मीद

मेले के आर्थिक पहलू की बात करें तो सरस मेले ने हर साल अपनी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

2024 का प्रदर्शन: पिछले साल यानी 2024 में 10 दिवसीय सरस मेले के दौरान कुल 1.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस मुनाफे ने प्रदेश सरकार और आजीविका मिशन को इस साल और बड़े स्तर पर आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस साल (2025) में शुरुआती रुझान बताते हैं कि मेला पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर सकता है. अकेले फूड स्टॉल्स ने शुरुआती 4 दिनों में ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था. अब जबकि मेला अपने अंतिम दिनों में है तो पर्यटकों की संख्या भी दोगुनी हो गई है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है.

अन्य राज्यों की भागीदारी

हिमाचल के अलावा राजस्थान की मोजरी, उत्तर प्रदेश का टेराकोटा कार्य, हरियाणा की हस्तशिल्प वस्तुएं और जम्मू-कश्मीर के केसर व ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल भी इस मेले में विविधता का रंग भर रहे हैं. यह "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है.

सरस मेला एवं फूड कार्निवल 2025 (ETV Bharat)

ग्रामीण उद्यम और शहरी बाजार के बीच का सेतु

शिमला के रिज पर चल रहा यह 'सरस मेला' ग्रामीण उद्यम और शहरी बाजार के बीच का सेतु बन गया है. 20 दिसंबर को इसका समापन होगा, लेकिन यह मेला उन हजारों महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाएगा, जिन्होंने अपने हुनर से रिज की फिजाओं में अपनी पहचान दर्ज कराई है. अगर आपने अभी तक यहां का दौरा नहीं किया है, तो अंतिम दिनों के इस उत्सव और जायके का आनंद लेने का यह आखिरी मौका है.