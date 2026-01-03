ETV Bharat / state

कानपुर में 4 से 6 जनवरी तक सरस आजीविका मेला; 60 स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट्स को मिलेगा मंच

कानपुर: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरस आजीविका मेला-2026 का आयोजन किया जाएगा. 4 से 6 जनवरी तक यह आयोजन मोतीझील में होगा. इसमें 60 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे. आयोजन का मकसद समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों की मार्केटिंग और सेलिंग के लिए मंच उपलब्ध कराना है.

मेले का उद्घाटन 4 जनवरी को दोपहर 1 बजे होगा. सरस आजीविका मेले में कानपुर मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग लेंगी. मेले में सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित उत्पाद, पारंपरिक परिधान और वस्त्र संग्रह, घरेलू उपयोग की सामग्री और मसालों के स्टाल लगेंगे.

साथ ही पारंपरिक हस्तकला के उत्पाद, लेदर उत्पाद, जैविक पौधे, कृषि उत्पाद, स्वच्छता सामग्री, पूजन-हवन के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे. ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथों से तैयार किए उत्पाद न केवल उनके कौशल को दर्शाते हैं, बल्कि स्वदेशी परंपरा और स्थानीय पहचान को भी मजबूत करते हैं.

60 स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन: डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस आयोजन में शहर से 20 स्वयं सहायता समूह हिस्सा लेंगे. कानपुर मंडल के अन्य 5 जिलों से 40 स्वयं सहायता समूह प्रतिभाग करेंगे.