सारांश टंडन बने यूटीसीए के नए प्रेसिडेंट, महिला क्रिकेट, ग्रासरूट डेवलपमेंट और एआई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस

चंडीगढ़ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट सारांश टंडन को बनाया गया है.

Saransh Tandon appointed new President of UTCA
सारांश टंडन बने यूटीसीए के नए प्रेसिडेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 5:18 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (UTCA) को नया अध्यक्ष मिल गया है. एसोसिएशन की 45वीं वार्षिक आम बैठक में सारांश टंडन को सर्वसम्मति से तीन वर्ष के कार्यकाल (2025-28) के लिए यूटीसीए का नया प्रेसिडेंट चुना गया.

19 अक्टूबर को किया था नामांकन: सारांश टंडन ने 19 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था और उनके विरुद्ध कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आया. चुनाव अधिकारी मनिंदर सिंह बैंस (IAS) ने नई पांच सदस्यीय कार्यकारिणी टीम की घोषणा की, जिसमें हरि सिंह खुराना (सेक्रेटरी), संजय डेनियल बनर्जी (वाइस प्रेसिडेंट), राहुल तलवार (जॉइंट सेक्रेटरी) और आलोक कृष्ण (ट्रेजरर) शामिल हैं.

सारांश टंडन से खास बातचीत (ETV Bharat)

इन्हें भी सौंपी गई जिम्मेदारी: इसके अलावा विनय ग्रोवर को एपेक्स काउंसिल मेंबर चुना गया, जबकि पवन कुमार मुटनेजा और रविंदर सिंह को गवर्नर काउंसिल (CPL) में शामिल किया गया. वहीं, महिला क्रिकेट की देखरेख की जिम्मेदारी प्रो. डॉ. नीरू मलिक, रविकांत शर्मा और अभिमन्यु जी को सौंपी गई है. पूर्व रणजी खिलाड़ी राकेश जॉली को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जस्टिस राज मोहन सिंह को लोकपाल और मेहन एसोसिएट्स को ऑडिटर बनाया गया.

बीसीसीआई की मंजूरी से बनेगी इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी: बैठक के दौरान निवर्तमान प्रेसिडेंट और बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल सदस्य संजय टंडन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. साथ ही महिला क्रिकेट को सशक्त करने, एंटी-करप्शन यूनिट्स को मजबूत बनाने और दिव्यांग क्रिकेट को प्रोत्साहित करने जैसे कदमों की जानकारी दी.

"खिलाड़ियों की भलाई और पारदर्शी गवर्नेंस होगी प्राथमिकता": ईटीवी भारत ने नए प्रेसिडेंट सारांश टंडन से बातचीत की. सारांश ने कहा कि, "मेरा लक्ष्य संगठन में पारदर्शिता लाना, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं देना और चंडीगढ़ को क्रिकेट का हब बनाना है.यूटीसीए बीसीसीआई के साथ मिलकर चंडीगढ़ में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास जारी रखेगा. रणजी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है और खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि हुई है."

एआई तकनीक से सुधारेंगे खिलाड़ियों की स्किल: टंडन ने आगे बताया कि, "संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से खिलाड़ियों की खेल नीति और तकनीक सुधारने की योजना पर काम कर रहा है.हम बेंगलुरु की कुछ एआई कंपनियों से बात कर रहे हैं जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एनालिसिस और ट्रेनिंग में मदद करेंगी. साथ ही हम एक ऐसी ‘चिप लगी बॉल’ लाने की योजना बना रहे हैं जो बॉलर्स की बॉलिंग स्किल को ट्रैक और इंप्रूव करेगी."

महिला क्रिकेट को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म: टंडन ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, 'जल्द ही वूमेन प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत की जाएगी, ताकि महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका मिल सके.गली क्रिकेट टूर्नामेंट्स के जरिए नई प्रतिभाओं को आगे लाया जा रहा है. अब महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

24 घंटे खुला रहेगा इनडोर स्टेडियम: सारांश ने बताया कि, "यूटीसीए का लक्ष्य ऐसा इंडोर स्टेडियम बनाना है जो 24 घंटे खुला रहेगा. इसके लिए बीसीसीआई से 20 लाख रुपया का प्रारंभिक बजट भी मिल चुका है. स्टेडियम का स्थान तय करने के लिए जल्द मीटिंग की जाएगी."

टेक्नोलॉजी और क्रिकेट का संगम: सारांश टंडन ने बताया कि वे बचपन से क्रिकेट खेलते रहे हैं और प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेनिंग प्राप्त की है. ऊंचाई के कारण उन्होंने बास्केटबॉल भी खेला, लेकिन उनका झुकाव हमेशा टेक्नोलॉजी की ओर रहा. आज वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में Chief Energetic Officer हैं. सारांश ने कबा कि, "यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान और चुनौती दोनों है. मैं अपने पिता संजय टंडन के मार्गदर्शन में संगठन के लिए बेहतरीन कार्य करने का प्रयास करूंगा."

