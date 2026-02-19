भारतीय वायुसेना की सारंग टीम का जयपुर में रोमांचक एयर शो , 22 फरवरी को दिखाएंगे हैरतअंगेज करतब
भारतीय वायु सेना की सारंग टीम के एयर शो की तैयारी परवान पर है.
Published : February 19, 2026 at 9:24 AM IST
जयपुर : राजधानी के आसमान में जल्द ही रोमांच, साहस और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जब सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने शानदार एरोबेटिक प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी. रक्षा मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार टीम 19 और 20 फरवरी 2026 को अभ्यास उड़ानें भरेगी. अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन 22 फरवरी को आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है. रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार यह प्रदर्शन भारत की बढ़ती विमानन तकनीकी क्षमता और) आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का प्रतीक है.
सारंग नाम का अर्थ और टीम की पहचान : ‘सारंग’ संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ “मोर” होता है. यह टीम भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता, अनुशासन और उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक मानी जाती है. रंगीन हेलीकॉप्टरों की सटीक फॉर्मेशन उड़ान और हवा में जटिल कलाबाज़ियां इसकी विशेष पहचान हैं. टीम न केवल सैन्य कौशल का प्रदर्शन करती है बल्कि युवाओं में देशभक्ति और विमानन के प्रति रुचि भी जगाती है.
इसे भी पढ़ें: सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो, जलमहल के ऊपर विमानों की हैरतअंगेज उड़ान 20 और 22 फरवरी को
अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी लहराया परचम : सारंग टीम ने वर्ष 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एयरोस्पेस शो में अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदार्पण किया था. तब से अब तक टीम विश्व के 390 से अधिक स्थानों पर 1,200 से ज्यादा प्रदर्शन कर चुकी है. यह उपलब्धि टीम की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग, तकनीकी दक्षता और निरंतर अभ्यास को दर्शाती है. टीम स्वदेश में विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर “ध्रुव” पर उड़ान भरती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिज़ाइन और विकसित किया है. यह हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भरने और बहु-मिशन संचालन में सक्षम है.
विरासत और आधुनिकता का संगम : गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक किलों और महलों की पृष्ठभूमि में होने वाला यह एयर शो दर्शकों को अनोखा अनुभव देगा. आयोजकों का कहना है कि यह योजन न केवल मनोरंजन का अवसर है बल्कि राष्ट्रीय गौरव, साहस और टीमवर्क के मूल्यों को भी उजागर करेगा. रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल धवन के अनुसार यह कार्यक्रम सुरक्षा मानकों के तहत आयोजित होगा और नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्थानों से ही प्रदर्शन का आनंद लें.
इसे भी पढ़ें: बीकानेर में भारतीय वायुसेना का एयर शो, जांबाजों ने आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब