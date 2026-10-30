रायपुर के आसमान में 'सारंग का शौर्य', एयर-शो की प्रैक्टिस के दौरान हेलीकॉप्टरों के गर्जन गूंजी राजधानी, कलेक्टर ने भी किया अभिवादन
2 नवंबर को सेंध लेक पर दिखेगा वायुसेना का शौर्य, शुक्रवार को सारंग टीम ने की प्रैक्टिस, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 9:03 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में भारतीय वायुसेना का शौर्य और रोमांच आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. राज्योत्सव में होने वाले एयर-शो से पहले राजधानी रायपुर के आसमान में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने प्रैक्टिस के दौरान ही शानदार उड़ान भरकर शहरवासियों को रोमांचित किया. हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग घरों और कार्यालयों की छतों पर पहुंच गए और हाथ हिलाकर जांबाज पायलटों का अभिवादन किया. वहीं, इस रोमांच को और भव्य रूप में देखने का अवसर 2 नवंबर को मिलेगा, जब नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सुबह 11 बजे से सारंग टीम हैरतअंगेज हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी.
रायपुर के आसमान में दिखा सारंग का शौर्य
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आज राजधानी का आसमान भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार उड़ान का गवाह बना. हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनते ही शहरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई. लोग अपने घरों, कार्यालयों और विभिन्न भवनों की छतों पर पहुंचकर इस रोमांचक नजारे को देखते रहे. बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. कई लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.
अधिकारियों ने किया जांबाज पायलटों का अभिवादन
कलेक्टोरेट परिसर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग की छत से कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन और एसडीएम नभ सिंह कोसले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सारंग हेलीकॉप्टरों की उड़ान देखी. सभी ने हाथ हिलाकर भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों का अभिवादन किया.
कलेक्टर ने बताया गौरव का क्षण
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का राजधानी के आसमान में उड़ान भरना रायपुरवासियों के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है. वायुसेना के पायलटों का साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट उड़ान कौशल देश की सामरिक क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है. ऐसे आयोजन बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के साथ उन्हें सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते हैं.
2 नवंबर को सेंध लेक पर होगा भव्य एयर शो
आज की शानदार उड़ान के बाद अब प्रदेशवासियों को 2 नवंबर को सारंग टीम के भव्य एयर शो का इंतजार है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में सुबह 11 बजे से इस एयर शो का आयोजन किया जाएगा. इसमें भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के जरिए हैरतअंगेज हवाई करतब, साहसिक उड़ान और उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन करेगी.
युवाओं में देशभक्ति का संचार करेगा आयोजन
सारंग एयर शो प्रदेशवासियों के लिए केवल रोमांच और मनोरंजन का अवसर नहीं होगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस, अनुशासन और तकनीकी सामर्थ्य को करीब से जानने का भी मौका होगा. खासकर बच्चों और युवाओं को यह आयोजन भारतीय सशस्त्र सेनाओं की गौरवशाली भूमिका से परिचित कराएगा और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करेगा.
राजधानी रायपुर में आज सारंग हेलीकॉप्टरों की शानदार उड़ान ने राज्योत्सव के उत्साह को नई ऊंचाई दी है. अब 2 नवंबर को सेंध लेक पर होने वाला भव्य एयर शो इस रोमांच को और यादगार बनाएगा, जहां भारतीय वायुसेना के शौर्य और अद्भुत उड़ान कौशल का नजारा देखने को मिलेगा.