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रायपुर के आसमान में 'सारंग का शौर्य', एयर-शो की प्रैक्टिस के दौरान हेलीकॉप्टरों के गर्जन गूंजी राजधानी, कलेक्टर ने भी किया अभिवादन

रायपुर में एयर शो की प्रैक्टिस, कलेक्टर ने भी किया अभिवादन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में भारतीय वायुसेना का शौर्य और रोमांच आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. राज्योत्सव में होने वाले एयर-शो से पहले राजधानी रायपुर के आसमान में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने प्रैक्टिस के दौरान ही शानदार उड़ान भरकर शहरवासियों को रोमांचित किया. हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग घरों और कार्यालयों की छतों पर पहुंच गए और हाथ हिलाकर जांबाज पायलटों का अभिवादन किया. वहीं, इस रोमांच को और भव्य रूप में देखने का अवसर 2 नवंबर को मिलेगा, जब नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सुबह 11 बजे से सारंग टीम हैरतअंगेज हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी.

रायपुर के आसमान में दिखा सारंग का शौर्य छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आज राजधानी का आसमान भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार उड़ान का गवाह बना. हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनते ही शहरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई. लोग अपने घरों, कार्यालयों और विभिन्न भवनों की छतों पर पहुंचकर इस रोमांचक नजारे को देखते रहे. बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. कई लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.