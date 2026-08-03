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बिहार में दिनदहाड़े मर्डर, बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में मारी गोली

सारण: बिहार के सारण में एक बार फिर से अपराधियों का देखने को मिला है. यहां जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर फैक्ट्री मोड़ पर सोमवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर आवागमन बाधित कर दिया और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए.

3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम: मिली जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार के शाम 4:30 के आसपास घटित हुई. मृतक की पहचान मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ बैज गांव निवासी धर्मनाथ सिंह के 35 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार बिट्टू कुमार मिर्जापुर फैक्ट्री मोड़ स्थित एक जनरल स्टोर की गुमटी पर खड़ा था. इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन अपराधी वहां पहुंचे औऱ वारदात को अंजाम दिया.

सिर में मारी गोली: घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले से उसकी रेकी की थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौके पर पहुंचते ही दो अपराधियों ने बिट्टू कुमार के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्या के बाद दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने दो राउंड हवाई फायरिंग की और रेल फैक्ट्री रोड की ओर फरार हो गए.

लोगों का विरोध: वहीं वारदात के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. घटना की जानकारी मिलने पर मढ़ौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू की. हालांकि, लोगों के विरोध के कारण पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम: हत्या से नाराज ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने तेजपुरवा-मिर्जापुर फैक्ट्री मोड़ पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं ग्रामीणों के सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा.