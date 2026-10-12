उपेंद्र कुशवाहा ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी को किया निलंबित
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 12, 2026 at 4:39 PM IST
पटना: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा को निलंबित कर दिया है. पार्टी ने प्रत्याशी पर अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं. यह निलंबन तत्काल प्रभाव से अगले 6 साल तक के लिए लागू किया गया है. पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी प्रशांत पंकज ने इससे संबंधित एक आधिकारिक पत्र जारी किया है.
पार्टी ने 6 साल के लिए किया निलंबित
पार्टी ने कहा कि, "आप बिहार विधान परिषद सारण शिक्षक निर्वाचन चुनाव- 2026 में एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. यह पार्टी के अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है. पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है. अतः निर्देशानुसार आपको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया जाता है."
पार्टी लाइन से हटकर दाखिल किया था नामांकन
5 अक्टूबर को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रामपुकार सिन्हा ने पार्टी लाइन से अलग जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर प्रत्याशी हैं. नामांकन के मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, विधायक दल के नेता आनंद माधव और विधायक रमेश्वर महतो मौजूद थे.
तीन विधायकों ने किया था समर्थन
RLM के तीन विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह पार्टी के भीतर अलग रुख अपनाते नजर आ रहे थे. हालिया MLC चुनाव को लेकर तीनों विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से अलग जाकर RLM के नेता रामपुकार सिन्हा के समर्थन में खड़े होने का फैसला किया था.
इस पर पार्टी नेता माधव आनंद ने कहा था कि, ''अगर RLM को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी तो वह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. उनका कहना था कि जनता की डिमांड है कि पार्टी बची रहे और 2029 में BJP के साथ गठबंधन के लिए भी पार्टी का अस्तित्व मजबूत रहना जरूरी है.''
उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत से किया था इंकार
हालांकि पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे कि RLM में कोई बगावत है. उन्होंने कहा था कि पार्टी में कोई विधायक बागी नहीं हुआ है और NDA उम्मीदवारों के साथ RLM खड़ी है.
''अभी बिहार के जिन क्षेत्रों में विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, उन क्षेत्रों मे एनडीए की ओर से मात्र दो दलों (भाजपा और जदयू) के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के भाजपा और जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है. इससे अलग पार्टी के किसी साथी के द्वारा चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि अनुशासनहीनता के दायरे में आयेगी." - उपेंद्र कुशवाहा, सुप्रीमो आरएलएम
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