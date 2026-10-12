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उपेंद्र कुशवाहा ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी को किया निलंबित

उपेंद्र कुशवाहा के साथ रामपुकार सिन्हा ( Rampukar Sinha Social Media )

पटना: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा को निलंबित कर दिया है. पार्टी ने प्रत्याशी पर अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं. यह निलंबन तत्काल प्रभाव से अगले 6 साल तक के लिए लागू किया गया है. पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी प्रशांत पंकज ने इससे संबंधित एक आधिकारिक पत्र जारी किया है.

पार्टी ने 6 साल के लिए किया निलंबित