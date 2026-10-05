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बाढ़ पीड़ितों पर सर्विस रिवॉल्वर तानने वाला दारोगा निलंबित, सारण एसएसपी की कार्रवाई

छपरा थानाध्यक्ष निलंबित ( ETV Bharat )

छपरा: बिहार के छपरा में मकेर थाना क्षेत्र से एक पुलिसकर्मी के सर्विस पिस्टल निकालकर लहराने का वीडियो सामने आया है. जिसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति मकेर थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह हैं. यह घटना शनिवार को रेवा घाट की बताई जा रही है, जहां बाढ़ प्रभावितों के बीच राशन बांटा जा रहा था.