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सारण में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, मां-बेटे समेत 4 की मौत

सारण में सड़क हादसा, 4 की मौत ( ETV Bharat )

ऑटो में ही फंस गए जख्मी और मृतक