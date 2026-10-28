सारण में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, मां-बेटे समेत 4 की मौत
सारण में ट्रक ने ऑटो को उड़ाया. हादसे में मां-बेटे समेत 4 की मौत हो गई. घायलों को गैस कटर से काटकर निकाला गया. रिपोर्ट-धनंजय
Published : October 28, 2026 at 11:41 AM IST
सारण : बिहार के छपरा में मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. गड़खा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर के पास एनएच-722 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में टक्कर मार दी. हादसे में आठ महीने के बच्चे और उसकी मां की भी जान चली गई. बच्चे का पिता गंभीर रूप से घायल है और उसे ICU में भर्ती कराया गया है.
ऑटो में ही फंस गए जख्मी और मृतक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ऑटो में सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तत्काल बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को सूचना दी. ऑटो के अंदर फंसे घायल दर्द से चीख रहे थे. उनको निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
गैस कटर से काटकर निकाले गए लोग
सूचना मिलने पर गड़खा थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया. ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे लोगों को निकालने में परेशानी हुई. इसके बाद गैस कटर की मदद से ऑटो के हिस्सों को काटकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को इलाज के लिए श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गयाय इनमें एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है.
शादी में शामिल होकर लौट रहा था परिवार
हादसे में अन्नू कुमारी (28) और उनके आठ महीने के बेटे रियांश कुमार की मौत हो गई. वहीं, अन्नू के पति विशाल कुमार गंभीर रूप से घायल हैं और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है. परिजन राहुल कुमार ने बताया कि ''परिवार शादी समारोह में शामिल होने के बाद पंजाब से घर लौट रहा था, इसी दौरान एनएच-722 पर पहाड़पुर के पास ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी.'' हादसे में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.
दो ममेरे भाइयों की भी मौत
दुर्घटना में जान गंवाने वालों में आशीष उर्फ जीतू (25) और अमन कुमार (20) भी शामिल हैं. दोनों आपस में ममेरे भाई थे. हादसे में ऑटो चालक और उनके भाई की भी मौत हो गई. दुर्घटना के बाद मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस हादसे ने एक ही परिवार सहित कई घरों को गहरे दुख में डाल दिया है.
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