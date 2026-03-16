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छपरा जहरीली शराब कांड के 'मास्टरमाइंड' सूरज महतो का एनकाउंटर

बॉर्डर इलाके में रात से शुरू हुए ऑपरेशन : इस सूचना के बाद सारण पुलिस ने कटिहार पुलिस से यह सूचना साझा की. जिसके बाद सारण पुलिस की टीम कटिहार पहुंची और सूरज महतो को गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर पुलिस की टीम छपरा पहुंची. शराब तस्कर से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम उसकी निशानदेही पर शराब की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रविवार देर रात पानापुर-मशरक के बॉर्डर इलाके में छापेमारी की.

छपरा जहरीली शराब कांड में पुलिस का एक्शन : छपरा पुलिस ने बताया कि इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस और मद्य निषेध विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सारण पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब का बड़ा कारोबारी सूरज महतो बिहार के कटिहार में जाकर छिपा है. सूरज महतो, पानापुर थाना इलाके के मिथवा गांव का निवासी बताया जाता है.

छपरा: बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. छपरा पुलिस ने पानापुर और मशरक इलाके में रविवार देर रात एनकाउंटर में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. जवाबी कार्रवाई में शराब तस्कर गोली लगने के बाद घायल हो गया, जिसे बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ : पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान शराब तस्कर सूरज महतो ने भागने की कोशिश की. उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की.

सूरज महतो का एनकांउटर (ETV Bharat)

जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली : मशरक के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सुधांशु ने बताया कि पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सूरज महतो के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

''पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए उसे नजदीकी अस्पताल ले गई. प्राथमिक उपचार के बाद इसे छपरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है.'' - संजय कुमार सुधांशु, पुलिस उपाधीक्षक, मशरक

'पहले भी जेल जा चुका है सूरज महतो' : मशरक पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि, इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. सूरज महतो इसके पहले भी अवैध शराब के मामले में कई बार जेल जा चुका है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

क्या है जहरीली शराब कांड : पिछले दिनों सारण जिले के मशरख और पानापुर इलाके में कथित जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. कई लोगों की ऑखों की रोशनी चली गई. हालांकि पुलिस ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है.