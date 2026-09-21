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पान की दुकान से अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक, बिहार के छात्र को मिली ₹2.6 करोड़ की PhD स्कॉलरशिप

नीरज कुमार सिंह ( ETV Bharat )

सारण: सारण जिले के ग्रामीण परिवेश से निकलकर अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में पहुंचने वाले नीरज कुमार सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने 24 अगस्त 2026 से ‘एजुकेशन लीडरशिप’ विषय में पीएचडी की शुरुआत कर दी है. 2026-27 बैच में इस विषय पर शोध करने वाले करीब 60 शोधार्थियों में नीरज इकलौते भारतीय हैं. 2.6 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली विश्वविद्यालय ने नीरज को लगभग 2.6 करोड़ रुपये की फुल-फंडेड स्कॉलरशिप प्रदान की है. इसमें ट्यूशन फीस की पूरी छूट, हेल्थ इंश्योरेंस और नियमित छात्रवृत्ति शामिल है. इससे उनकी पढ़ाई और शोध से जुड़े सभी प्रमुख खर्च विश्वविद्यालय वहन करेगा. ‘एजुकेशन लीडरशिप’ पर करेंगे शोध (ETV Bharat) ग्रामीण पृष्ठभूमि से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा तक नीरज का शैक्षणिक सफर उल्लेखनीय रहा है. पीएचडी से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (UPenn), मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), चेन्नई के राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD) और जय प्रकाश विश्वविद्यालय (JPU) से शिक्षा हासिल की. उनका लक्ष्य आगे चलकर प्रोफेसर बनना है. टीचिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी अमेरिका पहुंचने के बाद नीरज को विश्वविद्यालय में टीचिंग असिस्टेंट का पद भी मिला है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वे ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के छात्रों की पढ़ाई में सहयोग करेंगे. स्कूल ऑफ एजुकेशन ने उन्हें शोध के लिए विशेष वर्कस्पेस भी उपलब्ध कराया है. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में PhD (ETV Bharat)