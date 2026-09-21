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पान की दुकान से अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक, बिहार के छात्र को मिली ₹2.6 करोड़ की PhD स्कॉलरशिप

सारण के नीरज 2.6 करोड़ की स्कॉलरशिप पर अमेरिका में PhD करेंगे. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में 'एजुकेशन लीडरशिप' पर शोध. रिपोर्ट- धनंजय कुमार सिंह

Saran Neeraj Kumar Singh
नीरज कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 12:57 PM IST

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सारण: सारण जिले के ग्रामीण परिवेश से निकलकर अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में पहुंचने वाले नीरज कुमार सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने 24 अगस्त 2026 से ‘एजुकेशन लीडरशिप’ विषय में पीएचडी की शुरुआत कर दी है. 2026-27 बैच में इस विषय पर शोध करने वाले करीब 60 शोधार्थियों में नीरज इकलौते भारतीय हैं.

2.6 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली

विश्वविद्यालय ने नीरज को लगभग 2.6 करोड़ रुपये की फुल-फंडेड स्कॉलरशिप प्रदान की है. इसमें ट्यूशन फीस की पूरी छूट, हेल्थ इंश्योरेंस और नियमित छात्रवृत्ति शामिल है. इससे उनकी पढ़ाई और शोध से जुड़े सभी प्रमुख खर्च विश्वविद्यालय वहन करेगा.

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‘एजुकेशन लीडरशिप’ पर करेंगे शोध (ETV Bharat)

ग्रामीण पृष्ठभूमि से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा तक

नीरज का शैक्षणिक सफर उल्लेखनीय रहा है. पीएचडी से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (UPenn), मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), चेन्नई के राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD) और जय प्रकाश विश्वविद्यालय (JPU) से शिक्षा हासिल की. उनका लक्ष्य आगे चलकर प्रोफेसर बनना है.

टीचिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी

अमेरिका पहुंचने के बाद नीरज को विश्वविद्यालय में टीचिंग असिस्टेंट का पद भी मिला है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वे ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के छात्रों की पढ़ाई में सहयोग करेंगे. स्कूल ऑफ एजुकेशन ने उन्हें शोध के लिए विशेष वर्कस्पेस भी उपलब्ध कराया है.

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यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल में PhD (ETV Bharat)

शोध का फोकस समावेशी शिक्षा पर

नीरज का शोध बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा में बराबरी और समावेशी शिक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित है. उनका प्रयास ऐसा शैक्षिक मॉडल विकसित करना है, जिसमें भाषा या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.

परिवार की आर्थिक चुनौतियां

कुछ वर्ष पहले तक नीरज के लिए पढ़ाई जारी रखना बड़ी चुनौती थी. पिता प्रमोद सिंह पान की दुकान चलाते थे और मां गीता देवी अक्सर बीमार रहती थीं. तीन भाइयों वाले परिवार में फीस जुटाना कई बार मुश्किल हो जाता था. दसवीं के बाद आसपास के शुभचिंतकों की मदद से वे पढ़ाई जारी रख सके.

मेंटर और सहयोगियों का योगदान

नीरज ने अपनी सफलता का श्रेय प्रोफेसरों, मेंटर्स, दोस्तों और सहयोगियों को दिया है. उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन से विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

"लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है."- नीरज कुमार सिंह, टीचिंग असिस्टेंट

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2.6 करोड़ की स्कॉलरशिप (ETV Bharat)

शिक्षा में समानता का सपना

नीरज का शोध इस प्रश्न से जुड़ा है कि भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी भी विद्यार्थी के शिक्षा के अवसर सीमित न हों. वे चाहते हैं कि हर बच्चा समान अवसर पाए. उनकी ग्रामीण बिहार से अमेरिका तक की यह यात्रा आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. नीरज कुमार सिंह ने साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी लगन और सही दिशा से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

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नीरज कुमार सिंह
मैसाचुसेट्स लोवेल विश्वविद्यालय
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