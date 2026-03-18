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सारण में नाबालिग लड़की की हत्या का कब होगा खुलासा? आ गया DGP जवाब

सारण नाबालिग हत्याकांड में एक्शन की मांग ( ETV Bharat )

छपरा: बिहार के सारण में लड़की की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है. परिजन और ग्रामीण इसे नृशंस हत्या बता रहे हैं और आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. तमाम बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया लेकिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है. हालांकि स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि मामले में सीआईडी जांच के लिए गृहमंत्री से आश्वासन मिल गया है, परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा. कुंए में मिली थी लड़की की लाश: दरअसल, सारण के डेरनी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बीते 11 मार्च को नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी. उसका शव कुंए से बरामद हुआ था. हालांकि जब तक पुलिस पहुंची, तबतक शव को बाहर निकाल लिया गया था. लड़की की मां और स्थानीय ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि कुंए में धकेले जाने से उसकी मौत हुई है. क्या है परिजनों का आरोप?: मृतक लड़की की मां ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर शव को कुंए में फेंकने का आरोप लगाया है. हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में प्रताड़ना या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. मामले में युवक गिरफ्तार: इस मामले में प्राथमिक नामजद अभियुक्त युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी स्वीकार की है. उसने पुलिस को बताया कि मृतक लड़की और वह एक ही गांव के निवासी हैं. दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती थी और पहले से एक-दूसरे को जानते थे. घटना के दिन भी दोपहर में दोनों के बीच बातचीत हुई थी. क्या बोले डीजीपी?: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुंए में डूबने से लड़की की मौत हुई है. न तो उसके शरीर पर कोई जख्म के निशान हैं और न ही प्रताड़ना की पुष्टि हुई है. हमलोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जांच में पता चला है कि लड़का और लड़की एक ही गांव के थे, दोनों में प्रेम संबंध था.