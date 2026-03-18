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सारण में नाबालिग लड़की की हत्या का कब होगा खुलासा? आ गया DGP जवाब

सारण में नाबालिग लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. परिजनों और ग्रामीणों को पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है. पढ़ें..

Saran minor Girl murder case
सारण नाबालिग हत्याकांड में एक्शन की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 2:29 PM IST

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छपरा: बिहार के सारण में लड़की की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है. परिजन और ग्रामीण इसे नृशंस हत्या बता रहे हैं और आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. तमाम बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया लेकिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है. हालांकि स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि मामले में सीआईडी जांच के लिए गृहमंत्री से आश्वासन मिल गया है, परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा.

कुंए में मिली थी लड़की की लाश: दरअसल, सारण के डेरनी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बीते 11 मार्च को नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी. उसका शव कुंए से बरामद हुआ था. हालांकि जब तक पुलिस पहुंची, तबतक शव को बाहर निकाल लिया गया था. लड़की की मां और स्थानीय ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि कुंए में धकेले जाने से उसकी मौत हुई है.

क्या है परिजनों का आरोप?: मृतक लड़की की मां ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर शव को कुंए में फेंकने का आरोप लगाया है. हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में प्रताड़ना या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है.

मामले में युवक गिरफ्तार: इस मामले में प्राथमिक नामजद अभियुक्त युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी स्वीकार की है. उसने पुलिस को बताया कि मृतक लड़की और वह एक ही गांव के निवासी हैं. दोनों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती थी और पहले से एक-दूसरे को जानते थे. घटना के दिन भी दोपहर में दोनों के बीच बातचीत हुई थी.

क्या बोले डीजीपी?: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुंए में डूबने से लड़की की मौत हुई है. न तो उसके शरीर पर कोई जख्म के निशान हैं और न ही प्रताड़ना की पुष्टि हुई है. हमलोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जांच में पता चला है कि लड़का और लड़की एक ही गांव के थे, दोनों में प्रेम संबंध था.

"अभी तक के अनुसंधान में जो बात सामने आई है, उसके अनुसार लड़का और लड़की एक ही गांव के थे. दोनों में प्रेम संबंध था. लड़की की मां को इस बात का पता चल गया था, जिससे बाद वहां से लड़का भाग गया और लड़की कुएं में गिर गई."- विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक, बिहार

कुंए में ढकेलने से मौत: डीजीपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की डूबने से मौत की बात सामने आई है. अब वो ढकेल कर हुई या खुद कुएं में कूदी यह जांच का विषय है. क्या वहां पर धक्का-मुक्की हुई? लड़की का जो पुराना घर था वहां वो दिन के ढ़ाई बजे गई थी. लड़की के परिवारवालों ने दोनों को ट्रेस किया. जिसके बाद लड़का भाग गया और लड़की कुएं में कूद गई या किसी ने ढकेल दिया, दोनों बिंदु पर अनुसंधान जारी है. लड़के को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

विनय कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार की ओर से एफआईआर में देरी की गई. घटना के अगले दिन प्राथमिकी दर्ज कराई गई. जिनका नाम केस में है, उसकी भी जांच जारी है. डीआईजी सारण घटनास्थल पर गए है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की बात कही गई है.

घटना की होगी सीआईडी जांच- रूडी: वहीं, स्थानीय बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि मामले में सीआईडी जांच होगी. उन्होंने कहा, 'गृहमंत्री सम्राट चौधरी से बात हुई है. उन्होंने सहमति दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा ली जाए. लोगों की अलग राय बन रही है. इसलिए इसकी सीआईडी से जांच होनी चाहिए.'

मंत्री संजय सिंह ने की मुलाकात: इस बीच राजनेताओं का मृतक परिवार के घर आना-जाना जारी है. मंगलवार को एलजेपीआर नेता और बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह न पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और इंसाफ का भरोसा दिलाया. इस दौरान मांझी से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह ने कहा, 'दोषी चाहे कोई भी हो, उसे पाताल से भी ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है.'

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