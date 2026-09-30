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गांव के बीच से फूट पड़ी गंडक की जलधारा, सारण बांध ध्वस्त, बाढ़ में डूबे निचले इलाके

सारण बांध ध्वस्त होने से तबाही ( ETV Bharat )

सारण : बिहार के छपरा जिले में गंडक नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने अब विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बुधवार की सुबह करीब दो घंटे के अंतराल में मकेर प्रखंड में दो स्थानों पर सारण बांध टूटने की घटना सामने आई. हेजलपुर और बाघाकोल गांव के पास बांध टूटने से तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है. करीब एक किलोमीटर के दायरे में दो जगह बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.