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गांव के बीच से फूट पड़ी गंडक की जलधारा, सारण बांध ध्वस्त, बाढ़ में डूबे निचले इलाके

गंडक की धारा लगातार विकराल होती जा रही है. तटबंध ध्वस्त हो रहे हैं. पानी के वेग को बांध संभाल नहीं पा रहे. रिपोर्ट- धनंजय

सारण बांध ध्वस्त होने से तबाही
सारण बांध ध्वस्त होने से तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 12:56 PM IST

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सारण : बिहार के छपरा जिले में गंडक नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने अब विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बुधवार की सुबह करीब दो घंटे के अंतराल में मकेर प्रखंड में दो स्थानों पर सारण बांध टूटने की घटना सामने आई. हेजलपुर और बाघाकोल गांव के पास बांध टूटने से तेजी से पानी का फैलाव हो रहा है. करीब एक किलोमीटर के दायरे में दो जगह बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

बीच गांव से फूटी जलधारा घरों को रौंदते हुए निकली

जैसे ही तटबंध टूटा एक तेज धारा फूट पड़ी और तेजी से पानी गांव में घुसने लगा. निचले इलाके के कई घर गंडक की बाढ़ में डूब चुके हैं. प्रशासन स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा है लेकिन जिस तेजी से पानी आगे की बढ़ रहा है रेस्क्यू अभियान भी धीमा पड़ जा रहा है.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

मंगलवार को शुरू हुआ था बांध में रिसाव

सबसे पहले मंगलवार देर रात मकेर प्रखंड के हेजलपुर बांध में रिसाव शुरू हुआ. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन, बाढ़ नियंत्रण विभाग और संबंधित अधिकारियों को दी. देखते ही देखते रिसाव बढ़ता गया और बांध का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया. बताया जा रहा है कि करीब 30 फीट बांध टूट गया है, जिससे गंडक का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल रहा है.

बांध को बहा ले गयी गंडक की विकराल जलधारा

इसी बीच हेजलपुर से करीब 700 मीटर दूर बाघाकोल गांव में भी बांध में तेजी से रिसाव शुरू हो गया. साइफन के किनारे से शुरू हुआ रिसाव कुछ ही समय में बढ़ गया और पानी ने बांध को अपने साथ बहा दिया. यहां करीब 40 फीट बांध टूटने की बात सामने आ रही है. दोनों स्थानों से पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल रहा है.

बीच गांव से फूटी जलधारा घरों को रौंदते हुए निकली
बीच गांव से फूटी जलधारा घरों को रौंदते हुए निकली (ETV Bharat)

बांध के टूटने से निचले इलाकों में बाढ़

स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार, दो स्थानों पर बांध टूटने से मकेर के साथ-साथ परसा, दरियापुर और सोनपुर प्रखंड के कई इलाकों पर भी बाढ़ का गंभीर असर पड़ सकता है. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है.

जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे

बांध टूटने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार समेत जिले के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं. प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. हालांकि पानी के तेजी से फैलाव के कारण रेस्क्यू और राहत कार्य प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है.

मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी
मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी (ETV Bharat)

तरैया में 500 घर पानी से घिरे

इधर, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तरैया प्रखंड के तटवर्ती इलाकों में भी स्थिति लगातार बिगड़ रही है. बनिया हसनपुर, चंचलिया समेत कई गांवों के निचले हिस्सों में पानी फैल गया है. करीब 500 घर पानी से घिर गए हैं. मंगलवार देर रात तक एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों ने नाव के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर डीएम समेत कई वरीय अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. अधिकारियों ने तत्काल नाव उपलब्ध कराने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं. बुधवार से प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन शुरू करने की तैयारी है. अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर रह रहे लोगों के बीच बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की जाएगी. प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं.

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