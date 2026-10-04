सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी! चाकू गोदकर बेरहमी से की हत्या
सारण में चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पढ़ें खबर-
Published : October 4, 2026 at 8:57 AM IST
सारण : बिहार के सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां परसागढ़ गांव में हुई चाकूबाजी की हिंसक वारदात में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है.
मामा के घर आए युवक से शुरू हुआ विवाद
स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छपरा शहर के काशी बाजार का रहने वाला अंकुर पटेल उर्फ धोनी, एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ स्थित अपने मामा के घर आया हुआ था. इसी दौरान किसी अज्ञात बात को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गई.
तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
इस खूनी संघर्ष में चाकू लगने से तीन लोगों की जान चली गई है. मृतकों की पहचान कर ली गई है. छपरा के काशी बाजार निवासी अंकुर पटेल उर्फ धोनी, जिरतपुर पछुआ के मुकेश कुमार और रमेश यादव की मौत हुई है. पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश और आपसी मतभेद के मामले में ये वारदात हुई है. हालाकि एक अन्य युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
''पुरानी रंजिश और आपसी मतभेद का मामला है. तीन लोगों की मौत हुई है. एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से दो लोगों की मौत हुई है. एक घायल को पटना रेफर किया गया है.'' - प्रेमचंद्र सिंह, एसडीपीओ सदर-2
मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी
घटना की भयावहता को देखते हुए सूचना मिलते ही एकमा थाना पुलिस तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस पुरानी रंजिश और विवाद का अंदेशा जता रही है. पुलिस प्रशासन इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है.
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