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सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी! चाकू गोदकर बेरहमी से की हत्या

सारण में चाकू गोदकर ट्रिपल मर्डर ( ETV Bharat )

सारण : बिहार के सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां परसागढ़ गांव में हुई चाकूबाजी की हिंसक वारदात में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है.