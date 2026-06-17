बिहार में टूटा नहर का तटबंध, 500 एकड़ फसल जलमग्न, जल संसाधन विभाग पर लापरवाही का आरोप
सारण मुख्य नहर का तटबंध अचानक टूट गया जिससे नहर का तेज पानी कृषि इलाकों में फैलने लगा. 500 एकड़ में लगी फसल डूब गई
Published : June 17, 2026 at 8:47 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज के बरौली प्रखंड के कहला-पीपरहियां गांव के पास सारण मुख्य नहर का तटबंध अचानक टूट गया. तटबंध के टूटने से नहर का तेज पानी बहुत तेजी से कृषि इलाकों में फैलने लगा. इसके कारण देखते ही देखते करीब 500 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है.
किसानों की टूटी कमर: इस हादसे ने स्थानीय किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है. खेतों में पानी भर जाने से धान के बिचड़े और हाल ही में की गई सीधी बुआई वाली फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं. किसानों को आशंका है कि अगर पानी की निकासी जल्द नहीं हुई, तो उनकी महीनों की मेहनत और पूंजी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जिससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
उम्मीदों पर फिरा पानी: किसानों का कहना है कि धान के बिचड़े गलने की कगार पर हैं और सीधी बुआई वाली फसलें नष्ट होने का डर है. किसानों ने कहा कि हम सबने कर्ज लेकर और कड़ी मेहनत से धान की बुआई की थी. तटबंध टूटने से हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
विभाग पर लापरवाही का आरोप: स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही और समय पर तटबंधों की मरम्मत न होने के कारण यह हादसा हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल, ग्रामीणों की मदद से पानी के बहाव को रोकने और तटबंध की मरम्मत के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन पानी का दबाव अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.
सैकड़ों बीघे फसल डूबी: गौरतलब है कि बांध में दरार आने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते सैकड़ों बीघे में लगी धान की बिचड़े, सब्जियां और अन्य फसलें पानी में डूब गईं. किसानों ने खून-पसीना एक कर और कर्ज लेकर फसलों की बुआई की थी, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. खेतों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे फसलों के सड़ने का खतरा पैदा हो गया है.
रिहायशी इलाकों पर खतरा: प्रशासन और जल संसाधन विभाग के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है. किसानों का कहना है कि अगर पानी का बहाव जल्द नहीं रोका गया, तो रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस जाएगा. पीड़ित किसानों ने सरकार से नष्ट हुई फसलों का उचित आंकलन कराकर अविलंब मुआवजा देने की अपील की है, ताकि वे इस भारी आर्थिक नुकसान से उबर सकें.
अधिकारियों का दावा: फिलहाल, ग्रामीणों की नजरें प्रशासनिक मदद पर टिकी हैं कि कब इस पानी के बहाव को नियंत्रित कर उन्हें इस बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई जाती है. वहीं गंडक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नहर में क्षमता से अधिक पानी पहुंचने के कारण दबाव बढ़ गया, जिससे बांध टूट गया. गंडक परियोजना के अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि नहर में फिलहाल लगभग एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है तथा आवश्यकता के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि बांध की मरम्मती के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई जा रही है और देर रात तक टूटे हिस्से को बंद करने का प्रयास किया जाएगा.
"गंडक में क्षमता से अधिक पानी आ जाने से दबाव बढ़ गया. बांध की मरम्मती के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई जा रही है और देर रात तक टूटे हिस्से को बंद करने का प्रयास किया जाएगा." - दिलीप कुमार, गंडक परियोजना के अभियंता
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