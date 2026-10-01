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सराज-कुल्लू की दो महाशक्तियों का ऐतिहासिक मिलन, देव मतलोड़ा से मिलने पहुंचे देव बालू नाग

च्यौठ कोठी में पहली बार विराजे कुल्लू के देव बालू नाग, बड़ी संख्या में देव मिलन के गवाह बने श्रद्धालु.

Saraj-Kullu Devta Historic meeting
सराज और कुल्लू के देवता का भव्य मिलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 1:25 PM IST

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सराज: बुधवार का दिन मंडी जिले के सराज और कुल्लू की देव परंपरा के इतिहास में एक नया और भव्य अध्याय जोड़ गया है. दरअसल बुधवार, 30 सितंबर को मंडी जिले के सराज क्षेत्र के बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा और कुल्लू जिले के अधिष्ठाता देव बालू नाग का ऐतिहासिक महामिलन हुआ. इस अलौकिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु च्यौठ कोठी में पहुंचे और देवताओं के महामिलन के गवाह बने.

Saraj-Kullu Devta Historic meeting
च्यौठ कोठी में पहली बार विराजे देव बालू नाग (ETV Bharat)

पहली बार च्यौठ कोठी पधारे देव बालू नाग

गौरतलब है कि इतिहास में पहली बार देव बालू नाग अपनी देव यात्रा के दौरान च्यौठ कोठी में विराजमान हुए. देव बालू नाग के मोहता बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बुधवार को देर शाम पूरे विधि-विधान, देव परंपराओं और श्रद्धा के बीच देव बालू नाग का देव मतलूड़ा की कोठी में आगमन हुआ. जैसे ही दोनों देव शक्तियां आमने-सामने आईं, पूरा क्षेत्र देव जयकारों और ढोल-नगाड़ों से गूंज उठा.

Saraj-Kullu Devta Historic meeting
देव मतलोड़ा और देव बालू नाग का भव्य मिलन (ETV Bharat)

मंडी शिवरात्रि में बनी थी मिलन की पटकथा

देव मतलोड़ा के गूर भाग सिंह ठाकुर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव विष्णु मतलोड़ा और देव बालू नाग का मिलन हुआ था. इसी दौरान दोनों देवताओं ने आपसी हारगी (मेहमाननवाजी) की इच्छा जताई थी. इसके बाद देव परंपरा के अनुसार इस ऐतिहासिक मिलन की तैयारी हुई और बुधवार को यह इच्छा साकार हुई. देव बालू नाग मंगलवार को ही सराज के लिए अपनी कोठी कुल्लू जिले के तादीं गांव से रवाना हो गए थे.

Saraj-Kullu Devta Historic meeting
मंगलवार को अपनी कोठी से रवाना हुए थे देव बालू नाग (ETV Bharat)

पांच दिन का देव दौरा

देव बालू नाग मंगलवार को अपनी कोठी से देव परंपराओं के साथ रवाना हुए थे. यात्रा के बाद बुधवार देर शाम उनका च्यौठ कोठी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ और पूरे विधि-विधान से उन्हें देव मतलोड़ा की कोठी में विराजमान करवाया गया. इस ऐतिहासिक देव मिलन को देखने के लिए सराज और कुल्लू सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. इस भव्य देव मिलन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है.

अब इस दिन होगी बड़ी धाम

देव प्रवास के दौरान रविवार को बड़ी धाम (सामूहिक भोज) का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद देव बालू नाग अपनी देव कोठी के लिए रवाना होंगे. पांच दिवसीय इस देव दौरे को क्षेत्र की देव संस्कृति और परंपरा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

"सराज और कुल्लू की देव परंपराओं के इस मिलन ने दोनों क्षेत्रों के बीच आस्था, संस्कृति और सदियों पुरानी देव मान्यताओं के रिश्ते को भी एक नई पहचान व सदियों पुरानी संस्कृति को जीवित कर दिया है." - बलवीर सिंह ठाकुर, मोहता, देव बालू नाग

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देव मतलोड़ा और देव बालू नाग
KULLU DEVTA SEATED IN CHYAUTH KOTHI

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