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'करोड़ों खर्च हुए, कब मिलेगा पानी?', 15 महीने से मरम्मत के इंतजार में पेयजल योजना, 29 पंचायतों के 30 हजार लोग प्रभावित

सराज: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सराज घाटी के लोगों को पेयजल संकट से राहत देने के लिए 121 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई उठाऊ पेयजल योजना पिछले करीब 15 महीने से मरम्मत के इंतजार में है. 30 जून 2025 में बाखली खड्ड में आई बाढ़ के दौरान योजना को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से इसके प्रभावित हिस्सों की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो पाया है, जिसके चलते और टैंक खाली पड़े हैं लोग आज भी पानी के इंतजार में हैं. योजना से सराज घाटी की 29 पंचायतों के करीब 30 हजार लोगों को पेयजल सुविधा मिलनी है.

इस 121 करोड़ से निर्मित छड़ी खड्ड योजना के तहत सराज विधानसभा क्षेत्र की 29 पंचायतों में कुल 97 बड़े छोटे स्टोरेज टैंक तैयार किए गए हैं. सराज एवं बाली चौकी विकास खंड की 19 उठाऊ पेयजल योजना में छड़ी खड्ड में 25 लाख लीटर के दो टैंक बनाए गए हैं, लेकिन करीब 10 हजार मीटर की ऊंचाई में धार्मिक स्थल शैटाधार में 15 लाख लीटर भंडारण की क्षमता का टैंक शो-पीस बनकर रह गए हैं.

6 ट्रांसफार्मर न लगने से रूकी उठाई पेयजल योजना

सराज की इस योजना को दोबारा सुचारू करने के लिए बिजली आपूर्ति सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है. योजना से जुड़े विद्युत ढांचे को नुकसान पहुंचने के बाद जल शक्ति विभाग ने विधुत बोर्ड को भेजे 3 करोड़ 4 लाख रुपये ट्रांसफार्मर कर दिए हैं, लेकिन वो अभी नहीं लग पाए हैं.

पेयजल योजना ठप होने से 30 हजार लोगों पर गहराया संकट (ETV Bharat)

सराज घाटी के 30 हजार लोगों पर गहराया पेयजल संकट

इस योजना के लिए जाने के लिए छड़ी खड्ड पर बना पुल एक मात्र विकल्प था, लेकिन आपदा की भेंट चढ़ा पुल लोक निर्माण विभाग न तो पुल बना पाया है न ही कोई वैकल्पिक रास्ता बना पाया है. इस वजह से स्थानीय लोगों को सामान ढोने एवं काम करने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद योजना का लाभ नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है. गर्मी और प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखने के बीच लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

121 करोड़ रुपये की लागत से तैयार उठाऊ पेयजल योजना (ETV Bharat)

'करोड़ों खर्च हुए, अब पानी कब मिलेगा?'

सराज विधानसभा क्षेत्र के तांदी गांव के उत्तम सिंह ठाकुर ने कहा कि, योजना शुरू होने से पहले हमें प्राकृतिक स्रोतों से पानी मिलता था, लेकिन अब कई स्रोतों में पानी कम हो गया है. ऐसे में करोड़ों रुपये की इस योजना को जल्द से जल्द बहाल करना जरूरी है. वरना आने वाले समय में स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है.

एक्सईएन जल शक्ति विभाग प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि, "30 जून की आई भयंकर आपदा के बाद इस अकेली योजना को करीब 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसका एस्टीमेट आगे भेज दिया है. पिछले साल सरकार की ओर से हमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिले थे, जिसमें बिजली ट्रांसफार्मर के लिए हमने विद्युत बोर्ड को 3 करोड़ 4 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं. बाकी पैसे से साफ सफाई एवं मशीनरी की रिपेयरिंग की है."

29 पंचायतों के करीब आबादी को होगा फायदा

करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस पेयजल योजना से सराज विधानसभा क्षेत्र के दो विकास खंड सराज, जंजैहली एवं बाली चौकी की 29 पंचायतों को फायदा होता है. इन पंचायतों में लम्बाथाच, केओली रोड, चेत शोझा, चिउणी, शिलहीबागी थाना, बागाचुनौगी, खबलैच, भाटकीधार, कलहणी, जैशलां, कुक्लाह, थाचाधार और काढां समेत कई पंचायतों के 114 गांव के 50 हजार से अधिक आबादी की प्यास बुझेगी.

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