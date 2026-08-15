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प्रशासन ने मनाया 2 साल की नीतिका का बर्थडे, 11 माह की उम्र में आपदा में खोया था पूरा परिवार

14 अगस्त को जन्मी नीतिका के इस जन्मदिन को थुनाग प्रशासन भूला नहीं. शुक्रवार को उपमंडल प्रशासन की ओर से तहसीलदार थुनाग जितेंद्र कुमार स्वयं सराज के शिकावरी गांव पहुंचे, जहां नीतिका अपनी बुआ के पास रह रही है. तहसीलदार ने मासूम के साथ केक काटा, उसे खिलौने और उपहार भेंट किए और उसका कुशलक्षेम जाना.

सराज: उम्मीदें कभी नहीं मरतीं, जीवन हर हाल में आगे बढ़ने का नाम है. सराज घाटी की महज दो साल की मासूम नीतिका आज पूरे क्षेत्र के लिए इसी की मिसाल बन चुकी है. पिछले साल 30 जून की खौफनाक रात को आई आपदा ने जहां सराज में सैकड़ों परिवारों के आशियाने छीन लिए थे, वहीं 11 महीने की नीतिका के सिर से माता-पिता और दादी का साया हमेशा के लिए उठ गया था. तबाही के उस मंजर में अकेली बची नीतिका का दूसरा जन्मदिन थुनाग प्रशासन ने बड़े धूमधाम से मनाया.

प्रशासन का नीतिका से यह जुड़ाव सिर्फ जन्मदिन तक सीमित नहीं है. दो महीने पहले सराज में आयोजित हुए जिला स्तरीय कुथाह मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में थुनाग प्रशासन ने इसी मासूम नीतिका को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था.

नीतिका को मुख्य अतिथि बनाने या उसका जन्मदिन मनाने के पीछे एक गहरा संदेश है. यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो छोटी-सी मुसीबत आने पर हिम्मत हार जाते हैं. मासूम नीतिका हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए-संजीत शर्मा, एसडीएम थुनाग

आपदा में खोया था परिवार

30 जून और 1 जुलाई 2025 की रात तलवाड़ा गांव में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में नीतिका के पिता रमेश (31) की मौत हो गई थी, जबकि मां राधा देवी (24) और दादी पूर्णु देवी (59) बाढ़ के पानी में बह गई थीं. इस त्रासदी में मासूम अकेली बची थी. आपदा के समय नीतिका मात्र 10 माह की थी.

घटना के बाद तत्कालीन एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी की पहल पर नीतिका की देखरेख के लिए कई आवेदन आए थे, लेकिन बाद में नीतिका की बुआ उसे अपने घर ले आईं. राज्य सरकार ने मासूम नीतिका को 'चाइल्ड ऑफ स्टेट' का दर्जा दिया है. सरकार ने उसके वयस्क होने तक शिक्षा और पालन-पोषण का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है.

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