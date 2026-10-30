कानपुर-लखनऊ का सफर होगा आसान; सरैया रेलवे ओवरब्रिज की जल्द मिलेगी सौगात, डामरीकरण काम होगा पूरा
कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि दीपावली से पहले ही आरओबी की सौगात मिलने वाली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:14 PM IST
कानपुर : कानपुर से लखनऊ का सफर अब जल्द ही और आसान हो जाएगा. आवागमन को सुगम बनाने वाला बहुप्रतिक्षित सरैया रेलवे ओवरब्रिज अब जल्द ही यातायात के लिये तैयार हो जाएगा. माना जा रहा है कि दीपावली तक ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो सकता है.
इस पूरे मामले में कानपुर मंडल के कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि दीपावली से पहले ही कानपुर की लाखों की आबादी को सरैया रेलवे ओवरब्रिज (ROB) की सौगात मिलने वाली है. लखनऊ से कानपुर आने व कानपुर से लखनऊ जाने वाले राहगीरों का अब समय बच जाएगा.
सेतु निगम के अफसरों का कहना है कि 31 अक्टूबर तक डामरीकरण का काम पूरा हो जाएगा, जबकि दीपावली तक पुल पर आवागमन शुरू हो सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला जिला प्रशासन के अफसर लेंगे.
सेतु निगम के अफसरों का कहना है कि राहगीर शहर के किसी भी कोने से गंगा बैराज होते हुए जैसे ही यात्री सरैंया आरओबी पर पहुंचेंगे तो यहां बिना जाम वह आसानी से कुछ देर में उन्नाव बाईपास पर पहुंच जाएंगे. फिर बाईपास से दायीं ओर मुड़ते ही उन्हें कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का रास्ता मिल जाएगा, जिससे वह 35 मिनट में लखनऊ पहुंच जाएंगे.
सेतु निगम के अफसरों का कहना है कि शहर से गंगा बैराज और फिर सरैया आरओबी से उन्नाव बाईपास पहुंचने में यात्रियों को महज 40 से 50 मिनट लगेंगे. इस तरह यात्री अब कानपुर से एक से सवा घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं.
राहगीरों का कहना है कि शहर में 15 सितंबर से लगातार जाजमऊ गंगा पुल पर एनएचएआई की ओर से पुल की मरम्मत का काम जारी है, ऐसे में जो लोग नौबस्ता हाईवे की ओर से आते हुए रामादेवी पुल से नीचे उतरकर जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचते हैं, उन्हें भी घंटों जाम का सामना करना पड़ता है.
राहगीर जब उन्नाव बाईपास से गंगा बैराज के लिए अपने वाहनों को मोड़ते हैं, तो क्राॅसिंग बंद होने पर काफी देर तक जाम झेलना पड़ता है. हालांकि, अब सरैया रेलवे ओवरब्रिज पर वाहनों के आवागमन से कानपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों का काफी समय बच जाएगा.
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