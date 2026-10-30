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कानपुर-लखनऊ का सफर होगा आसान; सरैया रेलवे ओवरब्रिज की जल्द मिलेगी सौगात, डामरीकरण काम होगा पूरा

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कानपुर : कानपुर से लखनऊ का सफर अब जल्द ही और आसान हो जाएगा. आवागमन को सुगम बनाने वाला बहुप्रतिक्षित सरैया रेलवे ओवरब्रिज अब जल्द ही यातायात के लिये तैयार हो जाएगा. माना जा रहा है कि दीपावली तक ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो सकता है.

कानपुर-लखनऊ का सफर होगा आसान (Video credit: ETV Bharat) इस पूरे मामले में कानपुर मंडल के कमिश्नर विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि दीपावली से पहले ही कानपुर की लाखों की आबादी को सरैया रेलवे ओवरब्रिज (ROB) की सौगात मिलने वाली है. लखनऊ से कानपुर आने व कानपुर से लखनऊ जाने वाले राहगीरों का अब समय बच जाएगा.



सेतु निगम के अफसरों का कहना है कि 31 अक्टूबर तक डामरीकरण का काम पूरा हो जाएगा, जबकि दीपावली तक पुल पर आवागमन शुरू हो सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला जिला प्रशासन के अफसर लेंगे. सेतु निगम के अफसरों का कहना है कि राहगीर शहर के किसी भी कोने से गंगा बैराज होते हुए जैसे ही यात्री सरैंया आरओबी पर पहुंचेंगे तो यहां बिना जाम वह आसानी से कुछ देर में उन्नाव बाईपास पर पहुंच जाएंगे. फिर बाईपास से दायीं ओर मुड़ते ही उन्हें कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का रास्ता मिल जाएगा, जिससे वह 35 मिनट में लखनऊ पहुंच जाएंगे.