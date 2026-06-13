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सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, पेसा नियमावली को लेकर रखी ये मांग

रांची में ग्रामीण विकास मंत्री से सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की.

Gram Pradhan Mahasabha delegation met Minister Deepika Pandey Singh in Ranchi
सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल की मंत्री से मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 11:14 PM IST

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रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से सरायकेला-खरसावाँ के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की.

प्रधान महासभा के प्रतिनिधियों ने राज्य में पेसा नियमावली लागू किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया. पेसा नियमावली को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की. इसके साथ साथ प्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधानों के चयन संबंधी अपनी मांगों एवं शंकाओं से भी विभागीय मंत्री को अवगत कराया.

इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी न्यायसंगत मांगों, सुझावों एवं शंकाओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली का उद्देश्य झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान करना, स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों और स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है.

Gram Pradhan Mahasabha delegation met Minister Deepika Pandey Singh in Ranchi
सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल की मंत्री से मुलाकात (ETV Bharat)

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और ग्राम स्वशासन की परंपरा से है. राज्य सरकार का उद्देश्य पारंपरिक ग्राम सभाओं को केवल सशक्त बनाना ही नहीं, बल्कि जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों, परंपराओं और स्वशासन की भावना के अनुरूप विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी है.

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पेसा नियमावली को लेकर भ्रांति
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