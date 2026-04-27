ETV Bharat / state

बिहार की इस दुल्हनियां को देखने उमड़ी भीड़, जब फिलीपींस की 'सारा' ने मुंगेर के ऋषि संग रचाई शादी

मुंगेर के ऋषि ने फिलीपींस की सारा से फेसबुक पर दोस्ती की, जो प्यार में बदल गई. सारा ने भारत आकर की ऋषि से शादी.

MUNGER LOVE STORY
मुंगेर में ऋषि और सारा की शादी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जो फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. यहां के एक युवक ने फिलीपींस की एक युवती से न केवल प्यार किया, बल्कि उसे भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार शादी के बंधन में बांध लिया. यह कहानी सोशल मीडिया से शुरू होकर मंदिर के पवित्र मंच तक पहुंची और अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

फेसबुक चैट से शुरू हुई दोस्ती, प्यार में बदली: करीब 9 साल पहले मुंगेर के असरगंज निवासी ऋषि कुमार और फिलीपींस की सारा पाउलीन क्रूज केरियेजा की मुलाकात फेसबुक पर हुई. शुरू में सामान्य चैटिंग के रूप में शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई. दोनों के बीच विचारों का आदान-प्रदान बढ़ा और यह सच्चे प्यार में बदल गई. हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत होता रहा.

मुंगेर में ऋषि और सारा की शादी (ETV Bharat)

सात समंदर पार कर भारत पहुंचीं सारा: जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो सारा ने कोई हिचक नहीं दिखाई. वह सात समंदर पार कर भारत पहुंचीं और मुंगेर में ऋषि कुमार के परिवार से मिली. विदेशी धरती की इस युवती ने भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को अपनाने का संकल्प लिया. उनकी इस यात्रा ने स्थानीय लोगों को भी प्रभावित किया.

MUNGER LOVE STORY
फिलीपींस की 'सारा' ने ऋषि संग रचाई शादी (ETV Bharat)

पंचबदन शिव मंदिर में हुए सात फेरे: शादी की रस्में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर स्थित ऐतिहासिक पंचबदन शिव मंदिर में संपन्न हुई. हिंदू रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने अग्नि के साक्षी में सात फेरे लिए. मंदिर के पवित्र वातावरण में यह अनोखी शादी देखने लायक थी. सारा ने भारतीय दुल्हन की तरह साड़ी और श्रृंगार किया, जबकि ऋषि पारंपरिक वेशभूषा में थे.

MUNGER LOVE STORY
9 साल से चल रही थी बात (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी: शादी के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. हर कोई इस अनोखी जोड़ी को देखने और उनकी प्रेम कहानी सुनने के लिए उत्सुक था. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस घटना पर चर्चा करते नजर आए. कई लोगों ने कहा कि ऐसी शादी इलाके में पहली बार देखने को मिली है.

MUNGER LOVE STORY
सारा से फेसबुक पर दोस्ती हुई (ETV Bharat)

"प्यार ने सब संभव बना दिया": दूल्हे ऋषि कुमार ने शादी के बाद बताया, “हम दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर हमने शादी करने का निर्णय लिया. सारा ने भारत आने और यहां की परंपराओं को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.” उनकी इस बात ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया.

"हम दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर हमने शादी करने का निर्णय लिया."-ऋषि कुमार, दूल्हा

MUNGER LOVE STORY
दुल्हनियां को देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

सच्चा प्यार दूरी और सरहद नहीं रोक सकती: यह अनोखी शादी पूरे मुंगेर इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. देशी छोरा और विदेशी मेम की यह जोड़ी साबित करती है कि सच्चा प्यार न दूरी देखता है, न सरहद. मुंगेर से निकली यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस दो दिलों का सच्चा जुड़ाव काफी है. यह जोड़ी अब नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार है.

ये भी पढ़ें-

'कोठे से लेकर आए.. पत्नी बनाया' मरते दम तक निभाया साथ, ऐसी है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कहानी

TAGGED:

SARAH FROM PHILIPPINES
SARAH MARRY RISHI OF MUNGER
मुंगेर में ऋषि सारा की शादी
फिलीपींस की सारा
MUNGER LOVE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.