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दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध; पीलीभीत के सरबजीत ने उठाया था खतरनाक कदम, भाई ने बताई चौंकाने वाली बात

पीलीभीत : दिल्ली विधानसभा में सोमवार दोपहर सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन कार घुसाने के मामले में यूपी पीलीभीत के युवक सरबजीत सिंह का नाम उजागर हुआ है. सरबजीत पूरनपुर के रहने वाला है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरनपुर के क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया और कोतवाल पवन पांडेय पुलिस टीम के साथ सोमवार को सर्वजीत के घर पहुंचे. इस दौरान अधिकारियों ने बंद कमरे में सर्वजीत की पत्नी और पुत्र युवराज से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की. एहतियात के तौर पर पुलिस ने सर्वजीत के घर पर एक कांस्टेबल तैनात कर दिया है.



सरबजीत के भाई अवतार के अनुसार गोला का रहने वाला भांजा हरमनदीप सिंह (20) बीती एक अप्रैल को दिल्ली से लापता हो गया था. सरबजीत का हरमनदीप से बेहद लगाव है. सर्वजीत उसे ढूंढने के लिए 3 अप्रैल को घर से निकला था. सरबजीत की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. उसका इलाज चल रहा है. दिल्ली विधानसभा में हुई घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. सरबजीत ने यह कदम भांजे को ढूंढने के लिए उठाया है.



कोतवाल पवन पांडेय के अनुसार परिजनों से पूछताछ और प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि सर्वजीत सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ है. उसका इलाज भी चल रहा है. वहीं पीलीभीत के एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का बैरियर तोड़ने की घटना में पूरनपुर के व्यक्ति का नाम आने के बाद गहनता से जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कृत्य मानसिक अस्वस्थता का परिणाम था या इसके पीछे कोई अन्य कारण. बता दें, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गृह विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है.



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