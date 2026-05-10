हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी बॉबी को लंगर के लिए नहीं मिली जगह, सरकार के खिलफ खोला मोर्चा
शिमला के चमियाणा अस्पताल में लंगर की जगह न मिलने पर सरबजीत सिंह बॉबी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:33 AM IST
शिमला: सरबजीत सिंह बॉबी ने एक बार फिर चमियाणा अस्पताल प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बॉबी का आरोप है कि उच्च न्यायालय (High Court) के दो बार आदेश देने के बावजूद, अस्पताल परिसर में लंगर लगाने के लिए उन्हें आज तक जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई है. आज भी लोग खुले में भोजन करने को मजबूर हैं.
सरबजीत सिंह बॉबी ने सरकार की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चमियाना अस्पताल में जो भी बुनियादी सुविधाएं आज दिख रही हैं, वो जनता के प्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेशों से आई हैं. अस्पताल के लिए बस सेवा और बिजली के पोल तक कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लगे हैं. बॉबी ने तंज कसा कि अगर लंगर की जगह, रैन बसेरा और स्वास्थ्य सुविधाओं का फैसला भी कोर्ट को ही करना है, तो जनता ने विधायक और सरकार क्यों चुनी?
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली जगह
दरअसल जनवरी में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया था. हाईकोर्ट ने राजधानी से करीब 15 किलोमीटर दूर अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी (एआईएमएसएस) चमियाणा में बॉबी की संस्था की ओर से संचालित किए जा रहे लंगर के लिए उपयुक्त जगह प्रदान करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक उन्हें लंगर के लिए जगह नहीं मिली है. जगह न मिलने के कारण ही लोग जंगल में लंगर खा रहे थे. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था.
लोग खुले में लंगर खाने को मजबूर
बॉबी ने कहा कि 'हम पिछले 7 महीनों से चमियाना में हम लंगर सेवा दे रहे हैं. प्रशासन की बेरुखी के कारण आज भी हजारों लोग और उनके तीमारदार सड़क किनारे खुले में खाना खाने को मजबूर हैं. प्रतिदिन 4000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है. महंगाई के इस दौर में भी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लंगर निरंतर चल रहा है. शहर भर से रोटियां एकत्रित कर अस्पताल पहुंचाई जाती हैं. आईजीएमसी (IGMC) से खाना बनकर चमियाना जाता है. बारिश के दिनों में स्थिति बदतर हो जाती है, जिससे भूखे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अस्पताल मार्ग पर न तो शौचालय हैं और न ही जलपान की कोई अन्य व्यवस्था. स्वास्थ्य मंत्री और सचिव को स्वयं आकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए.'
'आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला'
सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि सरकार एक तरफ महिलाओं को ₹1500 देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ वही महिलाएं अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठकर लंगर खाने को मजबूर हैं. सरकार चाहे तो एक रात में व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन यहां केवल इच्छाशक्ति की कमी है. इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 15 से 18 बार मिल चुका हूं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ. पिछली सरकार ने उनका बिजली-पानी काटा था और वर्तमान सरकार भी उसी राह पर है. चाहे जगह मिले या न मिले, लंगर की सेवा निरंतर जारी रहेगी.
कैंटीन को टेकओवर करने का ऑफर
वहीं, इस मामले पर चमयाना अस्पताल के एमएस डॉ सुधीर शर्मा ने बताया कि 'जमीन देना ना देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है. वर्तमान जिस जगह पर बॉबी लंगर चला रहे है. वो फॉरेस्ट की जमीन है. इसमें सरकार ही फैसला ले सकती है. कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्हें अस्पताल परिसर के अंदर जगह देना की बात है. इसको लेकर हमने सरबजीत सिंह बॉबी को यह कहा है की अस्पताल की जो कैंटीन है उसे ही वो टेक ओवर करें और मरीजों के लिए भी खाना बनाए, लेकिन बॉबी 200 लोंगो के लिए लंगर की जमीन मांग रहे हैं और अस्पताल परिसर मे इतना जगह नहीं है.'
तीन अस्पतालों में चलाते हैं लंगर
बता दें कि सरबजीत बॉबी शिमला में आल्माइटी नामक संस्था चलाते हैं. ये संस्था आईजीएमसी, केएनच और चमियाणा अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए निशुल्क लंगर चलाती है.
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