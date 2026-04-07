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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत को आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह को आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने दस दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी.

दिल्ली पुलिस ने सरबजीत को कोर्ट में पेश करते हुए हिरासत की मांग की और कहा कि उससे पूछताछ करनी है कि इस साजिश के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था. पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या इस साजिश में दूसरा कोई भी जुड़ा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो आरोपी का मोबाइल फोन तलाश रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक सरबजीत की मानसिक हालत ठीक नहीं है. पुलिस टीमें पंजाब और उत्तर प्रदेश जाना चाहती है ताकि उस वाहन का पता लगाया जा सके जिसके जरिये वो विधानसभा परिसर के अंदर घुसा.

सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वो मानसिक रुप से अस्वस्थ है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरबजीत 14-15 दिन पहले बिना किसी को बताये अचानक अपनी बहन से मिलने चंडीगढ़ के लिए निकला. चंडीगढ़ में वो एक गुरुद्वारे में भी गया. जब उसे पता चला कि उसका भतीजा गुम हो गया है तो वो दिल्ली लौट आया.

सरबजीत के वकील ने कहा कि वो विधानसभा को गुरुद्वारा समझ बैठा और उसमें गलती से घुस गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सरबजीत खुद कार चलाकर पीलीभीत से चंडीगढ़ गया और वहां से दिल्ली आया.