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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत ने जमानत याचिका वापस लिया

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह की ओर से तीस हजारी कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली गई.

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी ने जमानत याचिका वापस लिया
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी ने जमानत याचिका वापस लिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 8:32 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के आरोपी सरबजीत सिंह की ओर से तीस हजारी कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली गई है. एडिशनल सेशंस जज अंकुर जैन ने सरबजीत सिंह के वकील को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.सुनवाई के दौरान सरबजीत सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति के आकलन के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने सरबजीत की जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.इसके पहले कोर्ट ने इहबास अस्पताल को निर्देश दिया था कि वो सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति का आकलन कर ये बताएं कि वो कोर्ट में अपना बचाव करने की स्थिति में है कि नहीं.

सरबजीत सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर किया था. सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील अंशुल शुक्ला ने कहा था कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत याचिका दायर की गई है. शुक्ला ने कहा था कि सरबजीत बाइपोलर डिसॉर्डर से पीड़ित है. उन्होंने कहा था कि सरबजीत की मानसिक स्थिति के आकलन के लिए मेडिकल बोर्ड गठित की जा सकती है.

तीस हजारी कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली गई
तीस हजारी कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली गई (ETV Bharat)

शुक्ला की इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोई विरोध नहीं किया था. उसके बाद कोर्ट ने इहबास अस्पताल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो जरुरत पड़ने पर सरबजीत को इहबास अस्पताल के डॉक्टर के समक्ष पेश करें.

बता दें कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सरबजीत 14-15 दिन पहले बिना किसी को बताये अचानक अपनी बहन से मिलने चंडीगढ़ के लिए निकला था. चंडीगढ़ में वो एक गुरुद्वारे में भी गया. जब उसे पता चला कि उसकी भतीजा गुम हो गया है तो वो दिल्ली लौट आया. सरबजीत के वकील ने कहा कि वो विधानसभा को गुरुद्वारा समझ बैठा और उसमें गलती से घुस गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सरबजीत खुद कार चलाकर पीलीभीत से चंडीगढ़ गया और वहां से दिल्ली आया.

दिल्ली पुलिस ने सरबजीत सिंह को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सरबजीत सिंह दिल्ली विधानसभा में 6 अप्रैल को नकाब पहनकर वीआईपी गेट नंबर 2 से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए घुस गया.अंदर पहुंच वो सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के दफ्तर पहुंचा और पोर्च में गुलदस्ता रखकर फरार हो गया. बाद में दिल्ली पुलिस ने सरबजीत के साथ दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया.

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