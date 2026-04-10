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IPL 2026; लखनऊ पहुंचीं सारा तेंदुलकर, शुभमन या अर्जुन... किसकी टीम को करेंगी सपोर्ट, GT का एक भी मैच नहीं किया मिस

सारा तेंदुलकर गुजरात के सभी मुकाबले देखने पहुंच रही हैं. लखनऊ के मुकाबले में खास बात यह है कि भले ही वह गुजरात की समर्थक हों, मगर लखनऊ की टीम से उनके छोटे भाई अर्जुन तेंदुलकर खेल रहे हैं. आमतौर से गॉसिप में सारा तेंदुलकर का नाम गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के साथ जोड़ा जाता है. सारा की लगातार गुजरात के मैच देखने जाने की वजह से इस गॉसिप को और भी बल मिल रहा है.

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) का अगला मुकाबला लखनऊ में 12 अप्रैल को खेला जाएगा. अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में लखनऊ का मुकाबला गुजरात टाइटन (GT) से होगा. गुजरात टाइटंस की टीम शुक्रवार की शाम लखनऊ पहुंच गई. गुजरात की टीम के यहां पहुंचने से पहले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी पहुंच गई है.

गुजरात में इससे पहले अपना मुकाबला दिल्ली से आखिरी गेंद पर जीता था. दूसरी और लखनऊ ने भी अपना पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अंतिम बॉल पर ही जीता था. लखनऊ अपने तीन मैच में से दो मैच जीत चुकी है, जबकि गुजरात तीन मैच में से एक ही मैच जीती है. इसलिए लखनऊ में होने वाला अगला मैच बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है.

संडे को इंडियन प्रीमियर लीग के तहत डबल हेडर मैच खेले जाएंगे. इसलिए लखनऊ का गुजरात के खिलाफ खेले जाने वाला मुकाबला दोपहर 3:30 से आयोजित किया जाएगा. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत शानदार प्रदर्शन के बल पर जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे. ताकि अंक तालिका में वह खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सकें.

लखनऊ सुपर जाइंट्स के ओनर संजीव गोयनका ने बताया कि निश्चित तौर पर लखनऊ शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और इस बार हम न केवल प्ले ऑफ बल्कि सीधे चैंपियनशिप जीतने की ओर बढ़ रहे हैं. लखनऊ की टीम ने अपना पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ लखनऊ में गंवा दिया था. दूसरे मैच में उन्होंने आसानी से हैदराबाद को हैदराबाद में हरा दिया. तीसरे मुकाबले में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता में पराजित किया. दो मैच के बाद लखनऊ अब फिर से अपने होम ग्राउंड में लौट रहा है.

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