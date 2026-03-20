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सप्तपर्णी (छातिम झाड़) और कोनोकार्पस हटाने का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा, जल्द से जल्द पेड़ हटाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मांग की कि बेशरम के झाड़ की भी जांच कराई जाए क्योंकि वो पौधा भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है.

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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल (DD CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 1:08 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 1:45 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान रायपुर विधायक सुनील सोनी ने सप्तपर्णी के पेड़ों को हटाने का मुद्दा उठाया. सुनील सोनी ने पूछा कि छातिम झाड़ (सप्तपर्णी) बहुत बड़ी संख्या में लगे हैं. इससे अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारी हो रही है. विधायक ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर कहा है कि सप्तपर्णी हानिकारक है. इस बात को संज्ञान में रखकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश ने इन पेड़ों पर रोक लगा दिया. इनकी जगह पर नीम और पीपल के पेड़ लगा रहे हैं.

सप्तपर्णी के पेड़ हटाने की मांग

विधायक ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश में चला. एमपी सरकार ने छातिम के झाड़ को तुरंत हटाने का आदेश 9 जनवरी 2026 जारी किया और उनके जगह पर नीम पीपल के पेड़ लगाए. सुनील सोनी ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में भी सप्तपर्णी के पेड़ हटाकर नीम और पीपल जैसे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या फल के पेड़ लगाएंगे क्या.

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल (DD CHHATTISGARH)

" कोनोकार्पस बैन सप्तपर्णी पर रिसर्च जारी"

विधायक के प्रश्न पर जवाब देते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- "यदि कोई पेड़ हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा हो तो इस पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे." चौधरी ने कहा कि छातिम के अलावा कोनोकार्पस के संबंध में भी सेंट्रल इंपारमेंट कमेटी ने रिसर्च प्रकाशित किया, उसके अनुसार कोनोकार्पस को बैन किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सप्तपर्णी के बारे में कोई अध्ययन नहीं मिल पाया है. अन्य राज्यों का आदेश मिला है. एमपी में सप्तपर्णी (छातिम झाड़) और कोनोकार्पस के लिए आदेश जारी किया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से चर्चा कर सप्तपर्णी (छातिम झाड़) नहीं लगाने को लेकर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जहां तक लगे हुए पेड़ों को निकालने के संबंध में सदस्य के साथ चर्चा करेंगे. विभाग से और रिसर्च कराने के बाद सकारात्मक प्रयास करेंगे.

रायपुर में पीपल फॉर पीपुल अभियान

मंत्री ने कहा कि रायपुर में पीपल फॉर पीपुल अभियान चलाकर पीपल के पेड़ चलाने का अभियान चलाया गया. नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपुल अभियान बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है. नवा रायपुर को पीपल सिटी के नाम से डेवलप किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि कि पीपल हमारी आस्था का प्रतीक है. पीपल की उम्र 100 साल से ज्यादा होती है. दिन के साथ ही रात में भी आॉक्सीजन देता है. इस पर काम किया जा रहा है.

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कई राज्यों ने सप्तपर्णी को बैन किया है ऐसे में बिना देर किए छत्तीसगढ़ में भी इस पर तुरंत निर्णय लेकर पेड़ों को हटाने का अभियान शुरू किया जाए. पीपल के साथ ही नीम के पेड़ भी लगा दिए जाए.

कोनोकार्पस से सांस संबंधी बीमारी का खतरा

मंत्री ने अपना जवाब फिर दोहराया कि कोनोकार्पस का मिल गया लेकिन छातिम या सप्तपर्णी के बारे में रिसर्च पेपर नहीं मिला है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सप्तपर्णी या छातिम झाड़ के बारे में अस्थमा की चर्चा है. उन्होंने कोनोकार्पस के नुकसान के बारे में मंत्री से पूछा. इस पर ओपी चौधरी ने कहा कि कोनोकार्पस से भी स्वास्थ्य को नुकसान होता है, सांस संबंधी बीमारी होती है.

सप्तपर्णी के पेड़ हटाने की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोनोकार्पस के पेड़ हटाने की मांग

सुनील सोनी ने कहा कि कोनोकार्पस रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में लगे हैं. लोग इसे काटने के लिए आवेदन दे रहे हैं. रायपुर में नए और पुरानी कॉलोनियों में काफी संख्या में लगे हैं क्या इन पेड़ों को जल्द से जल्द काटेंगे क्या ?. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि लगे हुए पेड़ों को रिसर्च पेपर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

सुनील सोनी के नेतृत्व में कमेटी का हो गठन- भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गंभीर विषय है. सभी इस पर चिंतित है. मेरा निवेदन है कि सुनील सोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाए, जिसमें कुछ अधिकारी औऱ विधानसभा के सदस्यों को भी रखा जाए और अगले सत्र में रिपोर्ट पेश कर सरकार उस पर कार्रवाई कर दें.

सुनील सोनी ने कहा कि ये पेड़ हरे भरे रहते हैं और गर्मी में भी इतने हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये जल स्रोत को भी प्रभावित कर रहे हैं. बघेल ने एक बार फिर मामले में कमेटी बनाने की मांग दोहराई.

मंत्री ने जबाव दिया कि इस मामले में विभाग गंभीर है, इसके लिए टेक्नीकल साइंटिस्ट की टीम बनाकर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. भविष्य के लिए प्रतिबंध लगा देंगे.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि गांव में बेशरम के झाड़ से भी कई बीमारियां हो रही है. कहा जाता है कि टीबी भी होती है. इस पर मंत्री ने कहा कि हेल्थ और वन विभाग से चर्चा कर इसकी जांच कराई जाएगी.

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Last Updated : March 20, 2026 at 1:45 PM IST

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