ETV Bharat / state

हरियाणा में गैंग कल्चर पर सपना चौधरी बोली- गानों और फिल्मों को एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए

Sapna Choudhary: गुरुग्राम में सपना चौधरी ने हरियाणा में गैंग कल्चर पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने नए हरियाणवी गाने का प्रमोशन किया.

Sapna Choudhary
Sapna Choudhary (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: मंगलवार को हरियाणा की स्टार कलाकार सपना चौधरी गुरुग्राम स्थित GAV इंटरनेशनल स्कूल पहुंची. यहां उन्होंने अपने नए हरियाणवी गाने मेरी सासू की का प्रमोशन किया. इस दौरान स्कूल परिसर में सपना के फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान सपना चौधरी के साथ अभिनेता प्रदीप नागर और गाने की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही. सभी कलाकारों ने स्टेज पर अपनी मौजूदगी से इवेंट को खास बना दिया.

सपना चौधरी ने किया अपने नए गाने का प्रमोशन: सपना चौधरी ने कहा कि पूरे भारत में हरियाणवी आर्टिस्ट्स को अब पहले से कहीं ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए बेहद गर्व की बात है. सपना चौधरी ने अपने नए गाने को लेकर कहा कि गाना रिलीज हो चुका है और लोगों को भी बेहद पसंद आ रहा है. उन्होंने कहा कि इस गाने में लड़का और लड़की की केमिस्ट्री को दर्शाया गया है. जिसमें हरियाणवी कंटेंट का भी तड़का है.

हरियाणा में गैंग कल्चर पर सपना चौधरी की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

हरियाणा में गन कल्चर के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया: हरियाणा में गन कल्चर को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. ऐसे गानों को बैन किया है जिसमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा हो. अब हरियाणा के डीजीपी ने भी साफ कर दिया है कि गन और गैंग कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इस मुद्दे पर सपना चौधरी ने कहा गाने हो या पिक्चर, सभी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं. इसलिए इसको एंटरटेनमेंट के लिहाज से ही देखा जाए. गानों को बैन करना ठीक नहीं है.

'शिक्षा सबके लिए जरूरी': शिक्षा को लेकर सपना चौधरी ने कहा की शिक्षा सबके लिए जरूरी है. पढ़ाई किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देती है. कार्यक्रम में GAV इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक ने भी सपना चौधरी और पूरी टीम को नए गाने की शुभकामनाएं देते हुए सफलता की कामना की.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में गैंग कल्चर पर DGP बोले- 'गैंग जीवन शैली को प्रचारित करने वाले गवैयों को अपराधी की तरह देखें'

TAGGED:

SAPNA CHOUDHARY
GANG CULTURE IN HARYANA
हरियाणा में गैंग कल्चर
SAPNA CHOUDHARY NEW HARYANVI SONG
SAPNA CHOUDHARY ON GANG CULTURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.