कब है सफला एकादशी 2025? जानें तिथि, व्रत का महत्व और पूजा-विधान, इस दिन भूलकर भी न करें ये काम

करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही लोग इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं. ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

इस समय हिंदू वर्ष का पौष महीना चल रहा है.पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है.आइए जानते हैं कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

जानें कब है सफला एकादशी: इस बारे में पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, “सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है. वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं.प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों में दो एकादशी आती हैं. पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है. इस बार सफला एकादशी की शुरुआत 14 दिसंबर को शाम 6:50 बजे होगी, जबकि इसका समापन 15 दिसंबर को रात 9:21 बजे होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 बजे तक रहेगा.”

पूजा और व्रत का विधान: पंडितजी ने आगे बताया कि...