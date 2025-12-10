ETV Bharat / state

कब है सफला एकादशी 2025? जानें तिथि, व्रत का महत्व और पूजा-विधान, इस दिन भूलकर भी न करें ये काम

सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है. इस बार सफला एकादशी कब है, जानने के लिए आगे पढ़ें…

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 10, 2025 at 11:49 AM IST

करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही लोग इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं. ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

इस समय हिंदू वर्ष का पौष महीना चल रहा है.पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है.आइए जानते हैं कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

जानें कब है सफला एकादशी: इस बारे में पंडित विश्वनाथ ने बताया कि, “सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है. वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं.प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों में दो एकादशी आती हैं. पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है. इस बार सफला एकादशी की शुरुआत 14 दिसंबर को शाम 6:50 बजे होगी, जबकि इसका समापन 15 दिसंबर को रात 9:21 बजे होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा. एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 बजे तक रहेगा.”

पूजा और व्रत का विधान: पंडितजी ने आगे बताया कि...

  • एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें.
  • यदि पवित्र नदी में स्नान न कर सकें तो घर में पानी की बाल्टी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.
  • उसके बाद घर के मंदिर की साफ-सफाई करें.
  • भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करें.
  • माता लक्ष्मी की भी पूजा करें.
  • उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं.
  • भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें.
  • जो भी जातक एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वे पूजा के बाद व्रत का संकल्प लें.
  • दिन में विष्णु पुराण और एकादशी की कथा का पाठ करें.
  • शाम के समय गरीब, जरूरतमंद, ब्राह्मण और गाय को भोजन दें.
  • अगले दिन पारण के समय व्रत का पारण करें.

एकादशी का महत्व: पंडितजी ने बताया कि, “एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है.इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है.। एकादशी का व्रत करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है.एकादशी का व्रत करने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है.”

एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम: पंडितजी ने बताया कि...

  • एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन न खाएं.
  • इस दिन नाखून और बाल काटना निषेध माना गया है.
  • मांस-मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें.
  • चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है.

