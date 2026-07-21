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''सपा का OBC प्रेम सिर्फ दिखावा'' लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लगाए आरोप

सपा पार्टी पर बरसे बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सपा पार्टी पर बरसे बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण केवल एक दिखावा है. अपनी सरकार के दौरान पिछड़ों और दलितों पर जमकर अत्याचार समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था. अपने परिवार को छोड़कर उनका कहीं भी पिछड़ा दलित समीकरण नजर नहीं आता था. पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, समाजवादी पार्टी की PDA यात्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभियान चलाएगा. उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये बताएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया. इसके अलावा पिछड़े वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ केवल परिवार को छोड़कर बाकी किसी को सम्मान नहीं दिया गया. अहिल्याबाई होल्कर की जयंती और उसके बाद कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर अगस्त में ये बड़े आयोजन शुरू किए जाएंगे. कन्नौज के तिरवा से अभियान शुरू किया जाएगा. जहां के राजकीय कॉलेज में डॉ. अंबेडकर के नाम को हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी.