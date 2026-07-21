''सपा का OBC प्रेम सिर्फ दिखावा'' लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लगाए आरोप
प्रकाश पाल ने कहा कि सपा के दलित पिछड़ा चरित्र को उजागर करेंगे और बताएंगे कैसे सपा ने बाबा साहब का अपमान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 6:15 PM IST
लखनऊ: सपा पार्टी पर बरसे बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण केवल एक दिखावा है. अपनी सरकार के दौरान पिछड़ों और दलितों पर जमकर अत्याचार समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था. अपने परिवार को छोड़कर उनका कहीं भी पिछड़ा दलित समीकरण नजर नहीं आता था.
बता दें, समाजवादी पार्टी की PDA यात्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभियान चलाएगा. उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये बताएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया. इसके अलावा पिछड़े वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ केवल परिवार को छोड़कर बाकी किसी को सम्मान नहीं दिया गया.
अहिल्याबाई होल्कर की जयंती और उसके बाद कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर अगस्त में ये बड़े आयोजन शुरू किए जाएंगे. कन्नौज के तिरवा से अभियान शुरू किया जाएगा. जहां के राजकीय कॉलेज में डॉ. अंबेडकर के नाम को हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी.
प्रकाश पाल ने कहा, तिर्वा में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज का नाम बदलकर केवल राजकीय कॉलेज कर दिया गया. जिसका नाम हमारी सरकार ने दोबारा डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया. उन्होंने बताया कि इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि में भी अखिलेश यादव नहीं गए थे. ऐसे ही अनेक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि पिछड़े और दलितों की समाजवादी पार्टी को कोई चिंता नहीं है. आजम खान ने गाजियाबाद में हज हाउस के लोकार्पण के समय डॉक्टर अंबेडकर को भू माफिया कह दिया था. यहीं सारे राज हम खोल देंगे.
प्रकाश पाल ने कहा, BJP का पिछड़ा के प्रति प्रेम दिखावा नहीं है. हम सब का साथ सबका विकास में भरोसा रखते हैं. सबके लिए काम करते हैं. मुझे पिछड़ा वर्ग की जिम्मेदारी मिली है इसलिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूं. बाकी पूरी पार्टी हर वर्ग के लिए लगी हुई है.
दिल्ली में नीट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में प्रकाश पाल ने कहा कि निश्चित तौर पर नीट करने वाले युवा अपनी काउंसलिंग की तैयारी में लगे हुए हैं. कुछ युवाओं को बरगला दिया गया है. समाजवादी पार्टी, योगेंद्र यादव, अरुंधति राय और ऐसे ही कई अन्य विपक्षी नेता वहां जाकर क्या साबित करना चाहते हैं. सबकी विदेशी फंडिंग बंद हो चुकी है इसी बात की चिंता है.
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