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पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने पर संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में दायर की अवमानना याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर गत 22 मई को दिए गए आदेश के बावजूद परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ निर्देश दिया था कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची का संशोधन 20 जून, 2026 तक पूरा किया जाए. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाए. इसके बावजूद अभी तक चुनाव प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है. विभिन्न विभागों के बीच जारी पत्र-व्यवहार में अधिकारी अभी भी राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने पर अड़े हुए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा. पढ़ेंः पंचायत-निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम: हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, विपक्ष हमलावर, सरकार ने झाड़ा पल्ला