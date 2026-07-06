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पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने पर संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में दायर की अवमानना याचिका

याचिकाकर्ता ने गत 1 जुलाई को संबंधित अफसरों को अवमानना का कानूनी नोटिस भी दिया था.

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राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 6:09 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर गत 22 मई को दिए गए आदेश के बावजूद परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ निर्देश दिया था कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची का संशोधन 20 जून, 2026 तक पूरा किया जाए. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाए. इसके बावजूद अभी तक चुनाव प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है. विभिन्न विभागों के बीच जारी पत्र-व्यवहार में अधिकारी अभी भी राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने पर अड़े हुए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा.

पढ़ेंः पंचायत-निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम: हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, विपक्ष हमलावर, सरकार ने झाड़ा पल्ला

चुनावों को किसी भी आधार पर आगे नहीं टाला जा सकता. अवमानना याचिका में राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा, पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगा राम, और स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी था, लेकिन अधिकारियों ने अपनी उदासीनता और गैर-जिम्मेदार रवैये से अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है.

याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता ने गत 1 जुलाई को संबंधित अफसरों को अवमानना का कानूनी नोटिस भी दिया था, लेकिन उसका भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. याचिका में गुहार की गई है कि अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दोषी अधिकारियों को दंडित करे और उन्हें तत्काल 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे. अवमानना याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होगी.

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