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Weather Report : सांवलियाजी में तेज अंधड़ के साथ बारिश, कई पेड़ और ट्रांसफार्मर गिरे, बिजली आपूर्ति ठप

सांवलियाजी में तेज अंधड़ के साथ बरसात... ( सोर्स : ग्रामीण, सांवलियाजी )

चित्तौड़गढ़: जिले के सांवलियाजी क्षेत्र में रविवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. दिनभर 44 डिग्री तक रही भीषण गर्मी के बाद शाम को बादल छा गए और अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई. अंधड़ और बरसात से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. कई बिजली के पोल गिरने की सूचना है. इसके अलावा कई स्थानों पर केबल कट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप गो गई. निगम के अधिकारी नुकसान के आकलन और विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुट गए हैं. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सांवलियाजी के कनिष्ठ अभियंता राधेश्याम गाडरी ने बताया कि तेज हवाओं के कारण सांवलियाजी और आसपास के इलाकों में कई पेड़ धराशायी हो गए. कई जगह विद्युत ट्रांसफार्मर गिर गए और बिजली के तार टूट गए. इससे पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है. फिलहाल, सांवलियाजी कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ है. कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि सांवलिया में करीब 8, सेगवा, कुरेठा, करौली में मिला कर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल गिर गए. पढ़ें : अजमेर में तेज अंधड़ और बारिश, बहरोड़ में गिरे ओले, ब्यावर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त