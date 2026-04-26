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Weather Report : सांवलियाजी में तेज अंधड़ के साथ बारिश, कई पेड़ और ट्रांसफार्मर गिरे, बिजली आपूर्ति ठप

सांवलियाजी क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज. भीषण गर्मी के बाद बादल छाए और अंधड़ के साथ जमकर हुई बारिश...

Storm and Rain in Sanwaliyaji Area of Chittorgarh
सांवलियाजी में तेज अंधड़ के साथ बरसात... (सोर्स : ग्रामीण, सांवलियाजी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 9:54 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के सांवलियाजी क्षेत्र में रविवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. दिनभर 44 डिग्री तक रही भीषण गर्मी के बाद शाम को बादल छा गए और अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई. अंधड़ और बरसात से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. कई बिजली के पोल गिरने की सूचना है. इसके अलावा कई स्थानों पर केबल कट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप गो गई. निगम के अधिकारी नुकसान के आकलन और विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुट गए हैं.

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सांवलियाजी के कनिष्ठ अभियंता राधेश्याम गाडरी ने बताया कि तेज हवाओं के कारण सांवलियाजी और आसपास के इलाकों में कई पेड़ धराशायी हो गए. कई जगह विद्युत ट्रांसफार्मर गिर गए और बिजली के तार टूट गए. इससे पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है. फिलहाल, सांवलियाजी कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ है. कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि सांवलिया में करीब 8, सेगवा, कुरेठा, करौली में मिला कर एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल गिर गए.

पढ़ें : अजमेर में तेज अंधड़ और बारिश, बहरोड़ में गिरे ओले, ब्यावर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त

पेड़ गिरने से 33 केवी लाइन के तार टूट गए. लोगों के छतों से उड़े चद्दर से भी विद्युत लाइन को नुकसान पहुंचा है. रविवार को दिन में क्षेत्र में तेज गर्मी थी. तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया था. शाम को अचानक बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन उमस बढ़ गई है. फिलहाल, क्षेत्र में बिजली बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. निगम कर्मचारी विद्युत व्यवस्था सुचारू करने में लगे हुए हैं.

गाडरियावास मार्ग पेड़ गिरने से अवरुद्ध : इधर, बरसात के दौरान तेज अंधड़ के चलते सांवलियाजी से कुरेठा मार्ग पर गाडरियावास के यहां पर बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. वाहनों की आवाजाही रुक गई. प्रशासन और निगम की टीम मौके पर पहुंची है और रास्ता खुलवाया, तब तक कुछ देर के लिए मार्ग डायवर्ड करना पड़ा.

विद्युत निगम को भारी नुकसान : अंधड़ से विद्युत निगम को भारी नुकसान पहुंचा है. निगम के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर और तार टूटने से सप्लाई बहाल करने में समय लगेगा.

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