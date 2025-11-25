ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ: दान पात्र राशि की गणना का चौथा चरण पूरा, अब तक 36 करोड़ निकले

चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में दान पात्र से निकली चढ़ावा राशि की गणना का चौथा चरण मंगलवार शाम को पूरा हुआ. मंगलवार शाम तक चार चरण में अब तक 36 करोड़ रुपए चढ़ावा राशि की गणना हो चुकी है. मंदिर बोर्ड पदाधिकारियों के अलावा मंदिर मंडल एवं विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने दान राशि की गणना की. दान राशि की गणना का अगला चरण अगले बुधवार को होगा.

श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सांवलियाजी मंदिर में भंडार खोला गया था. भंडार से निकली राशि की गणना के तीन चरण सोमवार शाम तक पूरे हुए थे. इसमें करीब 28 करोड़ की नकदी की गणना हुई थी. वहीं मंगलवार को भी राजभोग आरती के बाद एक बार फिर से गणना शुरू की गई. शाम तक 8 करोड़, 15 लाख 80 हजार रुपए की गणना हुई. शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का कार्य रोक दिया गया. ऐसे में चार चरण में कुल 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है.