ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ: दान पात्र राशि की गणना का चौथा चरण पूरा, अब तक 36 करोड़ निकले

सांवलिया सेठ के दान पात्र में चढ़ावा राशि की चार चरणों में गणना मंगलवार शाम तक पूरी हो गई. अगला चरण अगले बुधवार को होगा.

Calculation of donations of Sanwalia Seth
सांवलिया सेठ के भंडार की गणना (सौजन्य : श्री सांवलिया जी मंदिर प्रशासन (फाइल फोटो))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में दान पात्र से निकली चढ़ावा राशि की गणना का चौथा चरण मंगलवार शाम को पूरा हुआ. मंगलवार शाम तक चार चरण में अब तक 36 करोड़ रुपए चढ़ावा राशि की गणना हो चुकी है. मंदिर बोर्ड पदाधिकारियों के अलावा मंदिर मंडल एवं विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने दान राशि की गणना की. दान राशि की गणना का अगला चरण अगले बुधवार को होगा.

श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सांवलियाजी मंदिर में भंडार खोला गया था. भंडार से निकली राशि की गणना के तीन चरण सोमवार शाम तक पूरे हुए थे. इसमें करीब 28 करोड़ की नकदी की गणना हुई थी. वहीं मंगलवार को भी राजभोग आरती के बाद एक बार फिर से गणना शुरू की गई. शाम तक 8 करोड़, 15 लाख 80 हजार रुपए की गणना हुई. शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का कार्य रोक दिया गया. ऐसे में चार चरण में कुल 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है.

पढ़ें: सांवलिया सेठ के भंडार की गणना का तीसरा चरण पूरा, अब तक 28 करोड़ निकले

मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि अब भी चढ़ावा राशि की गणना का दौर शेष है. बुधवार सुबह शेष रही राशि की गणना होगी. इसके अलावा भेंट कक्ष में ऑनलाइन, मनीऑर्डर सहित अन्य माध्यम से प्राप्त राशि की गणना भी की आगामी चरणों में होगी. दान पेटी एवं भेंट कक्ष में प्राप्त सोने एवं चांदी के आभूषण का भी वजन होगा.

TAGGED:

DONATION COUNTING IN SANWALIA SETH
RS 36 CRORE FOUND IN DONATION
HUGE DONATION TO SANWALIA SETH
सांवलियाजी मंदिर चित्तौड़गढ़
SANWALIA SETH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.