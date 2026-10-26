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दीपावली-छठ के बीच यात्रियों को राहत, रांची होकर चलेगी संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस

ट्रेन ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है. इस बीच रेलवे ने रांची होकर संतरागाछी से राजस्थान के खातीपुरा के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है.

ट्रेन संख्या 08061 संतरागाछी-खातीपुरा उद्घाटन स्पेशल 26 अक्टूबर को सांतरागाछी से दोपहर दो बजे रवाना हुई. यह ट्रेन शाम 5:50 बजे टाटानगर पहुंचेगी. इसके बाद पुरुलिया होते हुए रात 10:50 बजे रांची पहुंचेगी. रांची से ट्रेन रात 11:05 बजे रवाना होगी और लोहरदगा होते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेगी.