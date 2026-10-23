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संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 26 अक्टूबर सेः जानें, झारखंड के कौन-कौन से स्टेशन गुजरेगी गाड़ी

डालटनगंज रेलवे स्टेशन (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः संतरागाछी से खातीपुरा (जयपुर) के लिए नई ट्रेन का परिचालन 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा. मई महीने में संतरागाछी से खातीपुरा के लिए नई ट्रेन की घोषणा की गई थी. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूरे मामले में बातचीत की थी. जिसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के अनुसार 26 अक्टूबर को केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन ट्रेन का परिचालन शुरू करेंगे. पलामू सांसद ने कहा कि ट्रेन का परिचालन से झारखंड और पलामू के एक बड़े भाग का रेल कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. पलामू के इलाके में पर्यटन व्यापार और कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. ट्रेन का परिचालन शुरू होने से कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों को आसानी होगी. यह ट्रेन झारखंड में टाटानगर चांडिल मुरी रांची लोहरदगा टोरी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की तरफ से नई ट्रेन के बारे में जानकारी साझा की गई है.