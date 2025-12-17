ETV Bharat / state

रांची में पहली बार संतोष ट्रॉफी: बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे ग्रुप सी के मुकाबले

रांची में होने वाले 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के मैचों का शिड्यूल जारी करते आयोजन समिति के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025–26 के ग्रुप सी के मुकाबलों की मेजबानी इस बार झारखंड को मिली है. यह पहला मौका है जब संतोष ट्रॉफी के राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे. प्रतियोगिता का आगाज 19 दिसंबर से होगा और इसमें रेलवे, झारखंड, बिहार और दिल्ली की टीमें मैदान में उतरेंगी.

झारखंड में फुटबॉल का समृद्ध इतिहास रहा है और राज्य ने देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. ऐसे में संतोष ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिलना न केवल खेल प्रेमियों के लिए उत्साह का विषय है, बल्कि यह राज्य की खेल संरचना और आयोजन क्षमता पर भी भरोसे को दर्शाता है.

जानकारी देते आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

19, 21 और 23 दिसंबर को खेले जाएंगे मुकाबले

19 दिसंबर को टूर्नामेंट के पहले दिन सुबह 09:30 बजे रेलवे और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दोपहर 2:30 बजे झारखंड और बिहार की टीमें आमने-सामने होंगी. झारखंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अभियान की शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी.

इसके बाद 21 दिसंबर को सुबह 09:30 बजे बिहार और रेलवे की भिड़ंत होगी, जबकि दोपहर 2:30 बजे दिल्ली और झारखंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. ग्रुप चरण का अंतिम दिन 23 दिसंबर को होगा, जब सुबह 09:30 बजे बिहार और दिल्ली की टीम आमने-सामने होगी और दोपहर 2:30 बजे झारखंड का मुकाबला रेलवे से होगा.