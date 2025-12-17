रांची में पहली बार संतोष ट्रॉफी: बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे ग्रुप सी के मुकाबले
झारखंड में संतोष ट्रॉफी ग्रुप सी के मुकाबले खेले जाएंगे. इसे लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.
Published : December 17, 2025 at 6:16 PM IST
रांची:देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025–26 के ग्रुप सी के मुकाबलों की मेजबानी इस बार झारखंड को मिली है. यह पहला मौका है जब संतोष ट्रॉफी के राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे. प्रतियोगिता का आगाज 19 दिसंबर से होगा और इसमें रेलवे, झारखंड, बिहार और दिल्ली की टीमें मैदान में उतरेंगी.
झारखंड में फुटबॉल का समृद्ध इतिहास रहा है और राज्य ने देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. ऐसे में संतोष ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिलना न केवल खेल प्रेमियों के लिए उत्साह का विषय है, बल्कि यह राज्य की खेल संरचना और आयोजन क्षमता पर भी भरोसे को दर्शाता है.
19, 21 और 23 दिसंबर को खेले जाएंगे मुकाबले
19 दिसंबर को टूर्नामेंट के पहले दिन सुबह 09:30 बजे रेलवे और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दोपहर 2:30 बजे झारखंड और बिहार की टीमें आमने-सामने होंगी. झारखंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अभियान की शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी.
इसके बाद 21 दिसंबर को सुबह 09:30 बजे बिहार और रेलवे की भिड़ंत होगी, जबकि दोपहर 2:30 बजे दिल्ली और झारखंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. ग्रुप चरण का अंतिम दिन 23 दिसंबर को होगा, जब सुबह 09:30 बजे बिहार और दिल्ली की टीम आमने-सामने होगी और दोपहर 2:30 बजे झारखंड का मुकाबला रेलवे से होगा.
आयोजन को लेकर तैयारियां तेज
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, जो पहले ही अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है. एक बार फिर फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरे रहने की उम्मीद है. आयोजन को लेकर राज्य खेल विभाग और झारखंड फुटबॉल संघ की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सुरक्षा, दर्शक सुविधा, खिलाड़ियों के आवास और अभ्यास की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से झारखंड के उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को न केवल प्रेरणा मिलेगी, बल्कि उन्हें शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर भी मिलेगा. संतोष ट्रॉफी 2025–26 के ये मुकाबले झारखंड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
