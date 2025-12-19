ETV Bharat / state

रांची में संतोष ट्रॉफी का रोमांच, फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह

रांची में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. यह टूर्नामेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन (JFA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है. झारखंड को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने से राज्य के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस टूर्नामेंट में कुल चार टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें मेजबान झारखंड के अलावा दिल्ली, बिहार और रेलवे की टीमें शामिल हैं. सभी मुकाबले ग्रुप-सी के अंतर्गत खेले जा रहे हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला दिल्ली और रेलवे की टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने जीत के इरादे से मैदान में उतरकर दमखम दिखाया. शुरुआती मैच से ही टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देखने को मिला.

जानकारी देते संतोष ट्रॉफी आयोजन समिति के सदस्य (Etv Bharat)

टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे

हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार शुक्रवार शाम को करेंगे. उद्घाटन समारोह को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोजन समिति का मानना है कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट से झारखंड में फुटबॉल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी, साथ ही युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच भी प्राप्त होगा.