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'अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए..' संतोष सुमन ने तेजस्वी से क्यों कही ऐसी बात?

जीतन राम मांझी ने धमकी: बता दें कि केद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस हमले को लेकर रकार पर निशाना साधा. सोमवार को उन्होंने मीडिया के सामने धमकी देते हुए कहा कि 8 दिनों के अंदर अगर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और मोहनपुर थाना के दारोगा पर कार्रवाई नहीं की गयी तो वे डीएम-एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और हम पार्टी 7 दिनों तक आंदोलन करने का काम करेगी.

"बिहार में किसी एक खास जाति की दबंगई का दौर खत्म हो चुका है. अब हर समाज बराबरी, सम्मान और अधिकार के साथ जीना चाहता है." -संतोष सुमन, मंत्री, बिहार सरकार

'समर्थकों को मर्यादा में रखिए': संतोष सुमन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि "तेजस्वी जी, अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए. बिहार बदल चुका है. अब दलित समाज डरने वाला नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है. अगर जीतन राम मांझी जी के किसी सिपाही को डराने-धमकाने की कोशिश हुई, तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब मिलेगा."

पटना: हम विधायक ज्योति देवी पर कथित हमला मामले में बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर निशना साधा है. संतोष सुमन का आरोप है कि ज्योति देवी पर हमला करने वाले राजद समर्थक हैं और साजिश के तहत एक विधायक पर हमला किया गया है. हमला करने वालों को तेजस्वी यादव का समर्थन प्राप्त है.

क्या है मामला: दरअसल, बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी ने गया जिले के मोहनपुर थानाध्यक्ष को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 17 मई को वह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मोहनपुर प्रखंड के गाम पंचायत बुमुभार के गाम गंभीरा में अदरकी समाज के आयोजन में जा रही थी. बाराची प्रखंड के बिंदा तक बाराचट्टी ने स्कॉट किया.

सड़क पर गाड़ी लगाकर बवाल: जैसे ही नदी पार करके गंभीरा जाने वाले रास्ते में प्रवेश की, सामने से एक सवारी गाड़ी आ रही थी. मेरे बाहन चालक ने रास्ता मांगा. लेकिन उस गाड़ी को ठीक रास्ते पर लगाकर रास्ते को ब्लाक कर दिया गया. मेरे अंगरक्षक ने गाड़ी चालक को गाड़ी किनार करने का अनुरोध किया. जैसे ही गाड़ी में सवार लोगों को पत्ता चला कि सामने वाली गाड़ी विधायक है, उग्र हो गए.

ज्योति देवी पर हमला (ETV Bharat)

अंगरक्षकों से मारपीट: 15 से 20 की संख्या में लोग गाड़ी से उत्तरकर दोनों अंगरक्षक का कॉलर पकड़‌कर मार-पीट करने लगे. सभी लोग गंदी गंदी गालियां एवं जाति सूचक शब्द बोलते हुए मेरी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे. अभद्र गाली देते हुए तेजी गेट के शीशा पर मारने लगे. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग नशे में थे. मैंने गांव के लोगों को जानकारी दी. जब लोग पहुंचे तो सभी फरार हो गए.

2025 से हो रहे हमले: ज्योति देवी ने दिए आवेदन में बताया कि 2025 विधानसभा चुनाव के समय से ही मुझ पर एवं मेरे समर्थकों पर जानलेवा हमला होते रहा है, जिसकी सूचना लगातार प्रशासन को भी देते रही हूं. ज्योति देवी ने पलटु यादव, सुनील यादव, दीपक यादव, सीता यादव, कारू मालाकार, राहुल मालाकार, विक्रम ठाकुर को नामजद आरोपी बनाया है. इसके अलावे अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

"इस संबंध में बोधगया एसडीपीओ अमित जायसवाल ने बताया कि वह घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की पड़ताल हो रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन मिल गया है. पुलिस गंभीरता के साथ मामले में कार्रवाई कर रही है." -अमित जायसवाल, एसडीपीओ बोधगया.

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