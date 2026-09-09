बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' किया जाए, संतोष सुमन की CM सम्राट से बड़ी मांग
नाम बदलने की सियासत काफी पुरानी है. अब इसमें जीतन राम मांझी के बेटे ने एंट्री मारी है.
Published : September 9, 2026 at 4:39 PM IST
पटना : बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री और हम (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पटना जिले के बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' किए जाने की मांग की है. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि बख्तियारपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मभूमि है और इस धरती को उनके नाम से सम्मानित किया जाना चाहिए.
संतोष सुमन की CM सम्राट से बड़ी मांग
एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बख्तियारपुर केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि यह उस जननेता की जन्मभूमि है, जिन्होंने लंबे सार्वजनिक जीवन में बिहार की राजनीति, विकास और शासन को नई दिशा देने का काम किया.
बिहार के महान जननेता की जन्मभूमि को मिले उनका नाम—बख्तियारपुर बने ‘नीतीशपुर’— Dr. Santosh Kumar Suman (@santoshmanjhi_) September 9, 2026
बख्तियारपुर केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है। यह उस महान जननेता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन से बिहार की राजनीति, विकास और शासन की दिशा को एक नई पहचान दी। श्री नीतीश कुमार…
बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' किया जाए
उन्होंने कहा कि ''नीतीश कुमार की जीवन-यात्रा, संघर्ष और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी अनेक स्मृतियां बख्तियारपुर की धरती से जुड़ी हैं. किसी महान जननेता की जन्मभूमि को उनके नाम से सम्मानित करना महज नाम परिवर्तन का विषय नहीं है, बल्कि इससे उस क्षेत्र के इतिहास, गौरव और उससे जुड़ी जनभावनाओं को सम्मान मिलेगा.''
बिहार को नीतीश कुमार जैसा जननेता दिया
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि बिहार के विकास, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए उनकी जन्मभूमि की पहचान भी उनके नाम से होनी चाहिए. जिस धरती ने बिहार को नीतीश कुमार जैसा जननेता दिया, उस धरती का नाम भी उनके गौरव से जुड़ा होना चाहिए.
''बख्तियारपुर बने 'नीतीशपुर'. यह केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि उस मिट्टी के गौरव और इतिहास को सम्मान देने का प्रयास होगा.'' - संतोष सुमन, नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
पहले भी होती रही नाम बदलने की मांग
भाजपा के पूर्व विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने बख्तियारपुर के नाम को बदलने की मांग रखी थी. विधानसभा के बाहर हरि भूषण ठाकुर ने कहा था कि बख्तियारपुर, खिलजी के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसका नाम बदलना चाहिए. उन्होंने इसे नीतीश नगर करने की मांग रखी थी.
BJP-JDU ने रखी मांग
वैसे, पिछले दो दशकों से भाजपा नेता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं. राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक में इस मुद्दे को उठाया जा चुका है. हालांकि, नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया था. वैसे जेडीयू के नेता भी कहते हैं कि प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जाए तो इसमें बुराई ही क्या है?
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