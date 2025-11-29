बिहार में बुलडोजर से सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, मंत्री पर फूल भी बरसाए जाते हैं
बिहार में तो इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है. पर गया में इससे फूल बरसाए गए. पढ़ें खबर
Published : November 29, 2025 at 2:04 PM IST
गया : बिहार के गयाजी में चुनाव बाद आभार यात्रा पर पहुंचे लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन और इमामगंज विधायक दीपा कुमारी का जोरदार स्वागत किया गया. जेसीबी से फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ. विधायक और मंत्री नक्सल प्रभावित ईमामगंज विधानसभा के डुमरिया क्षेत्र में पहुंचे थे.
ढोल नगाड़े बजे, जेसीबी से फूल बरसाए : इमामगंज विधानसभा से हम पार्टी की दीपा कुमारी विधायक चुनी गई हैं. दीपा कुमारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं. वहीं, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी यहां के विधायक रह चुके हैं. वहीं लगातार 2 बार से उनकी बहू दीपा कुमारी जीत रही हैं.
इमामगंज विधानसभा से लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का भी बड़ा लगाव रहा है. इस क्रम में जब इमामगंज विधानसभा के डुमरिया में आभार यात्रा के तहत पहुंचे तो मंत्री और विधायक दोनों का जोरदार स्वागत किया गया. मंत्री संतोष कुमार सुमन और दीपा कुमारी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे. वहीं आतिशबाजी भी हुई. इसी बीच जेसीबी से फूल बरसाकर दोनों का जोरदार स्वागत किया गया. समर्थक भी जमकर झूमते दिखे.
'इमामगंज की जनता की जीत है' : मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह हमलोगों की नहीं, बल्कि इमामगंज की जनता की जीत है. इससे पूर्व हमारे पिता जीतन राम मांझी दो बार यहां से जीते हैं. जब वे सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री तो यहां मेरी पत्नी दीपा कुमारी उपचुनाव में जीती. फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वह जीती हैं.
''चौथी बार जनता ने हम के उम्मीदवार को विजयी बनाया है. क्षेत्र में इस तरह का स्वागत भावुक करने वाला है. यह इमामगंज की जनता की जीत है. हम लोग इमामगंज विधानसभा की जनता के लिए विकास के कार्य करेंगे. हर समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा. सड़क, आहर, पुल, नहर, सिंचाई के साधन, पेयजल समस्या जैसी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा.''- संतोष कुमार सुमन, मंत्री, बिहार
'स्वागत हमेशा याद रहेगा' : इमामगंज विधानसभा की विधायक दीपा कुमारी ने कहा कि इस तरह का स्वागत हमें जीवन भर याद रहेगा. विकास हमारी प्राथमिकता होगी. क्षेत्र का चौतरफा विकास करेंगे. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी. बेरोजगारी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा.
''इमामगंज विधानसभा का विकास एक मिसाल बनेगा. जिस तरह से पूरे बिहार और इमामगंज में एनडीए की जीत हुई है. यह हमारी नहीं, बल्कि जनता की जीत है. जनता की हर समस्याओं को दूर करेंगे. पूर्ण विकास का कार्य करने की हर संभव कोशिश होगी.''- दीपा कुमारी, हम विधायक, इमामगंज विधानसभा
