बिहार में बुलडोजर से सिर्फ अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, मंत्री पर फूल भी बरसाए जाते हैं

गया : बिहार के गयाजी में चुनाव बाद आभार यात्रा पर पहुंचे लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन और इमामगंज विधायक दीपा कुमारी का जोरदार स्वागत किया गया. जेसीबी से फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ. विधायक और मंत्री नक्सल प्रभावित ईमामगंज विधानसभा के डुमरिया क्षेत्र में पहुंचे थे.

ढोल नगाड़े बजे, जेसीबी से फूल बरसाए : इमामगंज विधानसभा से हम पार्टी की दीपा कुमारी विधायक चुनी गई हैं. दीपा कुमारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं. वहीं, बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी यहां के विधायक रह चुके हैं. वहीं लगातार 2 बार से उनकी बहू दीपा कुमारी जीत रही हैं.

इस तरह से हुआ स्वागत (ETV Bharat)

इमामगंज विधानसभा से लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन का भी बड़ा लगाव रहा है. इस क्रम में जब इमामगंज विधानसभा के डुमरिया में आभार यात्रा के तहत पहुंचे तो मंत्री और विधायक दोनों का जोरदार स्वागत किया गया. मंत्री संतोष कुमार सुमन और दीपा कुमारी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजे. वहीं आतिशबाजी भी हुई. इसी बीच जेसीबी से फूल बरसाकर दोनों का जोरदार स्वागत किया गया. समर्थक भी जमकर झूमते दिखे.

'इमामगंज की जनता की जीत है' : मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यह हमलोगों की नहीं, बल्कि इमामगंज की जनता की जीत है. इससे पूर्व हमारे पिता जीतन राम मांझी दो बार यहां से जीते हैं. जब वे सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री तो यहां मेरी पत्नी दीपा कुमारी उपचुनाव में जीती. फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वह जीती हैं.