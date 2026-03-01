ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में शेर खान शुद्धिकरण के बाद बने संतोष शुक्ला, जबरन कराया गया था धर्म परिवर्तन, 10 साल तक बंधक बनाकर रखा

संतोष शुक्ला की घर वापसी हुई. ( Photo Credit; ETV Bharat )