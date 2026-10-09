सांसद संतोष पांडेय का कांग्रेस पर निशाना, कहा- 'लॉन्च करने की कोशिश लेकिन राहुल हो रहे फेल, प्रदर्शन में पुलिस से बदसलूकी का भी आरोप
SIR और चुनाव आयोग के विरोध को लेकर संतोष पाण्डेय बोले- जनता ने बिहार और बंगाल में दिया जवाब, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 7:42 PM IST
रायपुर: SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जमकर बयानबाजी हो रही है. शुक्रवार को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने भी कांग्रेस को घेरा. कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है. साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए.
जनता ने बिहार-बंगाल में दिया जवाब
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि SIR और चुनाव आयोग का विरोध बिहार और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने किया. लेकिन जनता ने इसका परिणाम दिया. आने वाले समय में फिर से उनको चुनाव दिख रहा है तो उनके पास SIR के अलावा कोई मुद्दे नहीं है. इसलिए एक ही मुद्दे के पीछे पड़े हैं.
'आपस में ही सिर फुटव्वल है'
संतोष पांडेय ने कहा कर्नाटक में उनकी सरकार है. कॉकरोच जनता पार्टी वाले वहां प्रदर्शन के लिए गए थे वहां कितनी भीड़ थी. वहां तो कांग्रेस की सरकार है ना, वहां समर्थन देते ना. आपस में ही इनका जो सिर फुटव्वल है उसके बावजूद भी यदि ये इस प्रकार का प्रदर्शन करते है.
'पुलिस से राहुल-प्रियंका ने की बदसलूकी'
सांसद पांडेय ने कहा कि हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का महिला पुलिस के साथ गलत बर्ताव था. कोहनी मार रहे थे, देश का पुराना दल उनके नेता ऐसे कोहनी मारे शोभा नहीं देता.
'लॉन्च करने की कोशिश लेकिन राहुल फेल'
प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई किए जाने के सवाल पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि आप कैमरे में देखिए ना दिख रहा है. राहुल गांधी का हाथ और पैर कैसे चल रहा है. वास्तव में ज्ञानेश कुमार के बहाने कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, देश के ऊपर ये जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं. ये सफल नहीं होने वाले हैं. ये लगातार पश्चिम बंगाल में बिहार में जिस प्रकार से ये बार-बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी जी इसमें फेल हो जाते हैं.
ध्रुव राठी पर भी निशाना
आगे संतोष पांडेय ने कहा कि ये लोग जनता को भ्रमित नहीं कर सकते. चाहे वह ध्रुव राठी हो या वोरा हो कोई भी हो. अरे भई जो संविधान को दिखाकर आप लोग ये कहते हैं ये आयोग अन्याय कर रही है आयोग को इस्तीफा देना चाहिए उन्हें हटाना चाहिए. ऐसा क्या संविधान में लिखा है. क्या उस संविधान में आयोग को हटाने की ताकत है. राहुल जी प्रियंका जी क्या आप उस संविधान को पढ़े हो?