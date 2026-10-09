ETV Bharat / state

सांसद संतोष पांडेय का कांग्रेस पर निशाना, कहा- 'लॉन्च करने की कोशिश लेकिन राहुल हो रहे फेल, प्रदर्शन में पुलिस से बदसलूकी का भी आरोप

संतोष पाण्डेय बोले- जनता ने बिहार और बंगाल में दिया जवाब ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जमकर बयानबाजी हो रही है. शुक्रवार को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने भी कांग्रेस को घेरा. कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है. साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए.

सांसद संतोष पांडेय का कांग्रेस पर निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH) जनता ने बिहार-बंगाल में दिया जवाब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि SIR और चुनाव आयोग का विरोध बिहार और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने किया. लेकिन जनता ने इसका परिणाम दिया. आने वाले समय में फिर से उनको चुनाव दिख रहा है तो उनके पास SIR के अलावा कोई मुद्दे नहीं है. इसलिए एक ही मुद्दे के पीछे पड़े हैं.