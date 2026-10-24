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कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर अंबेडकर को हराया था, अब झूठ बोलकर जनता को कर रहे भ्रमित : संतोष पाण्डेय

कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर अंबेडकर को हराया था ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर :बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संतोष पाण्डेय कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और जनता को भ्रमित करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष अब निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रणाली पर बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है.







संतोष पाण्डेय ने पिछली चुनावों का किया जिक्र



संतोष पाण्डेय ने कहा कि साल 1952 में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर डॉ अंबेडकर को और चुनावी हार की साजिश रची जिसमें अंबेडकर जी हारे. सन् 1957 में बेगूसराय में भारत के पहले बूथ पर कांग्रेस समर्थकों ने कब्जा किया. सन् 1967 में कांग्रेस ने निर्विरोध जीत और प्रतिद्वंदियों को हराकर जम्मू कश्मीर की 61 सीटें जीत ली. 1975 में न्यायमूर्ति सिन्हा जिसे जगमोहन सिन्हा के नाम से जानते हैं. सिन्हा जी ने इंदिरा गांधी जी को 2 मामलों में सरकारी अधिकारियों और मशीनरी के दुरुपयोग के लिए चुनाव में दोषी ठहराते हुए 6 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के अयोग्य घोषित कर दिया गया था.



कांग्रेस पर जनता से झूठ बोलकर भ्रमित करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए 1987 के कश्मीर चुनाव में जीत हासिल की थी. देश के कई दर्जन चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस के द्वारा बेवजह अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भंग किया. इससे देश परिचित है. इसके अलावा हम सभी जानते हैं. कांग्रेस हमेशा जो नेरेटिव गढ़ता है. विपक्षी दल प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों को लेकर उससे ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं. डर पैदा कर रहे हैं. विकास से वोट चोरी कि ओर ध्यान भटकाने की जो कोशिश है. इसमें वे असफल हुए हैं- संतोष पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी