नक्सलवाद समाप्त होगा धैर्य और विश्वास रखें भूपेश बघेल जी: संतोष पांडेय

बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जैसे जगह पर अमन चैन और शांति की बयार बह रही है. इसमें हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जिस प्रकार से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और केंद्र सरकार जैसे सहयोग कर रही है यह शानदार कॉम्बिनेशन है. यही तो डबल इंजन की विशेषता है. मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त होगा. धैर्य और पूरा विश्वास रखें भूपेश बघेल जी ये बीजेपी के अमित शाह जी हैं- संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद

संतोष पांडेय ने नक्सलवाद पर विजय की बात कही: बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संतोष पांडेय ने रायपुर में नक्सलवाद के खिलाफ जंग को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी आंतरिक आतंकवाद था. वहां भी उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता के साथ काम किया ये आप लोग जानते हैं. उसी प्रकार से जब कश्मीर की समस्या हल कर लिए जहां पर बाह्य आतंकवाद था. यहां तो आंतरिक समस्या की बात है.

रायपुर: बस्तर में लगातार हो रहे नक्सल सरेंडर और नक्सलियों के खिलाफ चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सफलता मिल रही है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत को लेकर निर्णायक लड़ाई की बात कही जा रही है. ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भूपेश बघेल द्वारा किए गए सवाल को लेकर बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने पलटवार किया है.

"कांग्रेस की फितरत है सवाल खड़े करना": बीजेपी प्रवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि भूपेश बघेल ने रमन सरकार में नक्सलवाद को लेकर सवाल खड़ा किया. मैं कहता हूं कि कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना. चाहे वह एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक सब बात में कांग्रेस सवाल खड़ी करती है. कश्मीर से धारा 370 हटने पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए. उन्होंने यह भी कहा था कि राम जन्मभूमि में नारे लगाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. तारीख बताना छोड़ दो आज विश्व के लोग राम जन्मभूमि में आकर दर्शन कर रहे हैं.

भूपेश बघेल जी यह कांग्रेस का शासन नहीं है. यह परिवर्तन लाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं. एक बार दृढ़ता से संकल्प ले लिए तो संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम करते हैं- संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद

नक्सलवाद को मिल रही मात: बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि नक्सलवाद को मात मिल रही है. उन्होंने कहा कि साल 2004 से लेकर 2014 तक नक्सल हिंसा की 16,463 घटनाएं हुई. साल 2014 से 24 में यह घटकर 7744 पर पहुंच गई है. साल 2004 से लेकर 2014 तक कुल 1851 जवान शहीद हुए. अब साल 2014 से साल 2024 तक शहीद जवानों की संख्या घटकर 509 पर पहुंच गई. इस प्रकार से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या साल 2014 में वह पूरे देश में 126 थी. आज मात्र 5 जिलों में नक्सलवाद है.

भूपेश बघेल पर बोला हमला: सांसद संतोष पांडेय ने भूपेश बघेल के पिता जी नंदकुमार बघेल को लेकर भी उनपर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नंद कुमार बघेल के सोशल मीडिया प्रभारी विवेक सिंह थे, जिनके पास पैसा बीजापुर के नक्सलियों से आया था. विवेक सिंह जेल के अंदर था जो अभी-अभी जेल से बाहर आया है. किसका संबंध किस प्रकार से है यह बताने की जरूरत नहीं है.

एक मंत्री जो जेल के अंदर है उनके भी वहां कैसे लिंक थे यह भी सब जानते हैं. जो टारगेट देश के गृहमंत्री तय करते हैं उसकी सिद्धि निश्चित होती है. इसमें कहीं किसी प्रकार की शंका नहीं है. अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का यह संकल्प लिया है और संकल्प की पूर्ति होगी.