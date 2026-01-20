धोरों की माटी में सेब, बादाम उगाने वाली महिला किसान का कामयाब सफर, घूंघट से निकल राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी संतोष
महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं सीकर की संतोष खेदड़ की कामयाबी की देशभर में चर्चा है.
Published : January 20, 2026 at 8:52 PM IST
सीकर: रेगिस्तानी जमीन पर खेती को असंभव मानने वाली सोच को चुनौती देते हुए सीकर जिले के छोटे से गांव बेरी की संतोष खेदड़ आज देशभर की महिला किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. खेती में नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने वाली संतोष को अब राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला है. यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते सामर्थ्य और सशक्तिकरण की भी पहचान है.
राष्ट्रपति भवन से मिला न्योता: संतोष खेदड़ राजस्थान के सीकर जिले की इकलौती शख्सियत हैं, जिन्हें इस साल राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है. डाक के जरिए मिले इस पत्र में गणतंत्र दिवस के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई है. देशभर से चुनिंदा ऐसे लोगों को यह अवसर मिलता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो. संतोष की इस उपलब्धि ने पूरे इलाके में गर्व और उत्साह का माहौल बना दिया है. संतोष के परिजनों का मानना है कि यह सम्मान ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला देगा.
पढ़ें: MBA कर चुकी पूर्वा जिंदल ने छोड़ा कपड़े का बिजनेस, अब जैविक खेती से कमा रही हैं लाखों
इकलौती भैंस बेचकर शुरू की बागवानी: संतोष खेदड़ का सफर आसान नहीं रहा. शादी के शुरुआती सालों में पति रामकरण खेदड़ होमगार्ड की नौकरी से महज 3 हजार रुपए महीना कमाते थे. परिवार की माली हालत कमजोर थी और जमीन पूरी तरह बंजर थी. न बिजली थी, न सिंचाई का साधन. ऐसे हालात में भी संतोष ने हार नहीं मानी और खेती को आजीविका का साधन बनाने का फैसला लिया. साल 2008 में उन्होंने महज 5 बीघा जमीन पर बागवानी खेती की शुरुआत की. अनार की खेती के लिए उन्होंने अपनी एकमात्र भैंस तक बेच दी और उधार लेकर ड्रिप सिंचाई व्यवस्था खड़ी की. यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.
पढ़ें: भरतपुर की जमीन पर उग रहा सेहत का 'सोना', किसान भीम सिंह कर रहे जैविक रतालू की खेती
सालाना करीब 40 लाख रुपए की आय: पहले ही प्रयास में मुनाफा मिलने के बाद संतोष ने खेती का दायरा बढ़ाया. आज वे अनार के साथ सेब, कागजी नींबू, अमरूद, आम, चीकू, पपीता, किन्नू, ड्रैगन फ्रूट, नागपुरी संतरा और थाई बेर जैसी कई फसलों की सफल खेती कर रही हैं. संतोष बताती हैं कि वे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर सालाना करीब 40 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं. पांचवीं तक पढ़ी-लिखी संतोष ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा की कमी कभी आत्मविश्वास और मेहनत की राह में बाधा नहीं बन सकती.
पढ़ें: धोरों की धरती से विश्व पटल पर बनाई पहचान, अब लोक कलाओं को 22वीं पीढ़ी दे रही पहचान
सेब और बादाम से बदली पहचान: रेगिस्तान में सेब और बादाम की खेती कर संतोष खेदड़ ने राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है. वे HRMNN-99 किस्म के सेब उगा रही हैं, जो अधिक तापमान में भी अच्छी पैदावार देते हैं. यह किस्म हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने विकसित की थी. संतोष का कहना है कि किसान शुरुआत में 50 पौधों से खेती शुरू कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ने पर इसे आगे बढ़ा सकते हैं. इसी तरह बादाम की खेती भी उनके लिए सफल साबित हुई है.
घूंघट से निकल बनाई राष्ट्रीय पहचान: आज संतोष खेदड़ केवल एक सफल किसान नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन चुकी हैं. उनके नवाचार और संघर्ष ने उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कई पुरस्कार दिलाए हैं. गांव की एक महिला, जिसने कभी घूंघट में सीमित जीवन जिया, आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली पहचान बन चुकी है. संतोष की कहानी यह संदेश देती है कि अगर हौसला और आत्मविश्वास हो, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं.