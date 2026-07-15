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संतोष बेनीवाल ने इनेलो पर बोला हमला, कहा- 'अभय सिंह चौटाला के बाद उनकी पार्टी की दोनों सीटों पर सुपड़ा साफ करूंगी'

ऐलनाबाद के लिए क्या काम किया?: अभय सिंह चौटाला द्वारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल के वजूद पर उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए संतोष बेनीवाल ने कहा कि "मैं सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और प्रदेशाध्यक्ष व कांग्रेस कि जिला प्रधान हूं. संगठन ने चुना है और आज आपने संगठन को चुनौती दी है."

'..विधानसभा में बोलकर आपने कौन सा झंडा गाड़ दिया?': इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला द्वारा छोटे नेताओं से तुलना वाले बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं. चौधरी अभय सिंह द्वारा ऐलनाबाद के मौजूदा विधायक भरत सिंह बेनीवाल पर विधानसभा में हल्के के लोगों की आवाज नहीं उठाने को लेकर पलटवार करते हुए संतोष बेनीवाल ने कहा कि "मैं पूछना चाहूंगी कि आप 4 बार के विधायक रहे और आपने विधानसभा में बोलकर कौन सा झंडा बुलंद कर दिया.

सिरसाः कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला पर भड़ास निकालते हुए कहा कि "अभय चौटाला ऐलनाबाद से चार बार के विधायक रह चुके हैं. उनके 20 साल के कार्यकाल में ऐलनाबाद हल्के में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं. अगर विकास कार्य हुए हैं तो 20 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है. सभी ब्यौरा जारी करें." संतोष बेनीवाल आज सिरसा में कांग्रेस भवन में मीडिया से रूबरू हो रही थीं.

'घमंड ने पार्टी को 85 विधायकों से 2 पर ला दिया': संतोष बेनीवाल ने खुद पर अकेले चलने के अभय सिंह चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "अगर वो परिवार की बात करते हैं. एक तरफ मैं अपने परिवार को आवाज लगाऊंगी और दूसरी तरफ अभय सिंह अपने परिवार को बुलाएं, तब पता चल जाएगा. चौधरी देवीलाल सबके आदरणीय रहे और इस पीढ़ी में जो बौखलाहट है, उसमें वो संस्कार नहीं दिख रहे. इसी घमंड ने उनकी पार्टी को 85 विधायकों से 2 पर ला दिया."

'पिछले 20 साल का विकास बताए': संतोष बेनीवाल ने आरोप लगाए कि "पिछले 20 साल का विकास बताए और अब ढाई साल में ही पेट में दर्द हो गया. पिछले 20 सालों का हिसाब दें कि हलके को क्या दिया. 3 करोड़ से ज्यादा का बजट विधायक कोटे से आया है, वो हलके गांवों में बांट दिया."

'पूर्व विधायक के पास कौन से कोटे से बजट आता है': अभय सिंह ने जो हलके में जाकर विकास कार्य गिनवाए थे. वो काम कौन से कोटे से करवाए हैं. पूर्व विधायक के पास कौन से कोटे से बजट आता है. ऐलनाबाद के विधायक पर टिप्पणी कर रहे हैं तो दो विधायक उनके भी हैं, उनके विकास कार्य गिनवाए कि उन्होंने कितने काम करवाए.

'अगले चुनाव में दोनों सीट पर सुपड़ा साफ करुंगी': अभय सिंह चौटाला द्वारा कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने के बयान पर संतोष बेनीवाल ने कहा कि "अभय सिंह पहले अपने गिरेबां में झांककर देखे। कांग्रेस हर बार मंच पर एक होती है और आगे आने वाला समय कांग्रेस का होगा और इनेलो का जो टाइम कभी आने वाला नहीं है. आज ये इसके माध्यम से मैं उनको चुनौती भी देती हूं कि उनके पास 2 सीट है."

मैंने अभय चौटाला का सुपड़ा साफ कियाः संतोष बेनीवाल ने कहा कि "मेरा टारगेट था कि अभय सिंह को हराओ और मैंने हरा दिया. सूपड़ा साफ कर दिया और दूसरा मेरा टारगेट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन 2 विधायकों का भी सूपड़ा साफ करने का काम करुंगी."