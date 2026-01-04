ETV Bharat / state

कानपुर में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन; प्रभारी मंत्री से मिलने जा रहे लोगों ने नारेबाजी की, महिलाएं बोलीं- न्याय चाहिये

कानपुर में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )