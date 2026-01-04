कानपुर में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन; प्रभारी मंत्री से मिलने जा रहे लोगों ने नारेबाजी की, महिलाएं बोलीं- न्याय चाहिये
एडीएम सिटी डाॅ. राजेश कुमार ने कहा कि प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंप दिया गया है.
कानपुर : शहर के मोतीझील मैदान में रविवार से शुरू हुए सरस आजीविका मेला कार्यक्रम से पहले एक बार फिर मेयर-भाजपा पार्षद विवाद छाया रहा. रविवार को प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कार्यक्रम का शुभारंभ करने मोतीझील स्थित मैदान में पहुंचे. इस दौरान प्रभारी मंत्री से मिलने जा रहे संतलाल हाता के सैकड़ों लोग अपना विरोध जताने नगर निगम मुख्यालय पहुंच गये. वार्ड के लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी की.
एडीएम सिटी डाॅ. राजेश कुमार ने फौरन कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाई और लोगों से वार्ता की. उन्होंने मांग की सीवर की समस्या ठीक होनी चाहिये. लोगों का आरोप था कि उनकी जमीन को बेचने की योजना बन रही है. एडीएम सिटी डाॅ. राजेश कुमार ने कहा कि लोगों ने जो ज्ञापन प्रभारी मंत्री को संबोधित कर उन्हें सौंपा, वह प्रभारी मंत्री को दे दिया गया है. कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मेयर-भाजपा पार्षद विवाद पर सवाल किए तो वह बिना कुछ कहे ही कार्यक्रम से चले गए. वहीं, शहर के एक निजी होटल में भाजपा पार्षदों ने प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मुलाकात की.
बता दें कि नगर निगम सदन में बीते शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ था. नगर निगम मुख्यालय में सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा पार्षद हंगामा करते हुए आपस में ही उलझ गए थे. जिसके बाद मेयर प्रमिला पांडेय ने सदन की आगामी चार बैठकों के लिए पार्षद को निलंबित कर दिया था. मेयर इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया था.
सरस आजीविका मेला में लगाये गये 60 स्टाॅल : शहर के मोतीझील स्थित मैदान में रविवार से शुरू हुए मंडलीय सरस आजीविका मेला में जब 60 स्टाल्स पर कानपुर मंडल के सभी जिलों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया, तो नजारा देखते बना. गलनभरी सर्दी के बीच जहां अच्छी संख्या में लोग मेला में उत्पादों की खरीदारी के लिए पहुंचे, वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, प्रभारी मंत्री कानपुर (उच्च शिक्षा मंत्री) योगेंद्र उपाध्याय, सांसद रमेश अवस्थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, मेयर प्रमिला पांडेय समेत अन्य विधायकों ने अपनी मौजूदगी से महिलाओं का हौसला बढ़ाया.
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने तो अधिकतर स्टाल्स पर पहुंचकर उत्पादों को देखा और उत्पादों को सराहा. मेला में कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, अब यह मेला आगामी छह जनवरी तक संचालित रहेगा, जो लोग यहां आकर खरीदारी करना चाहते हैं, वह आ सकते हैं. मेला में प्रवेश पूरी तरह से नि:शुल्क है.
लोगों को खूब भा रहा है केक, मोटे अनाज, गुड़ व बादाम से बनी पट्टी
मेला में स्टाॅल लगाने वाली गौरी तिवारी ने बताया कि सर्दी को देखते हुए भगवान के सभी तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किए हैं. खास बात ये है कि इनकी कीमत महज 10 रुपये से शुरू है. भगवान के वस्त्रों में टोपी, शॉल, बैग, हैंडमेड बैग, चोटी, मेकअप का सामान, मोजे तक हैं, जिनकी अधिकतम कीमत 450 रुपये तक है.
मोटे अनाज से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे आर्यन ने बताया कि उनके स्टाॅल पर सर्दी को देखते हुए गुड़ और बादाम से तैयार की गई मीठी पट्टी की बहुत अधिक डिमांड है. इसमें मूंगफली के दाने भी लगे हैं. उन्होंने कहा कि, अधिकतर उत्पादों को तैयार करने में हमने गाय का दूध और घी का प्रयोग किया है, जबकि मोटे अनाज से तैयार उत्पाद सेहत के लिए फायदेमंद हैं. उन्होंने कहा कि स्टाॅल पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के उत्पाद मिल रहे हैं.
ग्राम पंचायत परसौली से आईं नम्रता ने बताया कि अधिकतर बेकरी उत्पादों में लोगों को डर रहता है कि उनमें अंडे का प्रयोग किया गया होगा. उन्होंने कहा कि उनके सभी उत्पादों को मैदे से तैयार किया गया है. छोटा बन (पाव) 10 रुपये में मिल रहा है. जिसका उपयोग लोग चाय पीने के दौरान करते हैं. इसके अलावा 10 रुपये में मीठा केक, मुफीन समेत अन्य उत्पाद भी हैं.
यह उत्पाद बिक रहे : साड़ियां, परफ्यूमरी उत्पाद, मोटे अनाज से बने व्यंजन, साबुन, फ्लोर क्लीनर, साज सज्जा का सामान, बेकरी उत्पाद, अनाज आदि.
